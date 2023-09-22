Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 22/09/2023, 3 con giáp bão táp mưa sa, khó khăn trùng trùng, mâu thuẫn tình cảm dễ tan vỡ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 10:26

Trong khi các con giáp khác đang vui vẻ hạnh phúc vì gặp nhiều may mắn trong ngày cuối tuần thì 3 con giáp này lại gặp nhiều muộn phiền từ công việc đến tình cảm.

Tử vi con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 22/09/2023, người tuổi Sửu chịu tác động từ cục diện Tương Xung nên vận khí giảm sút khá nhanh. Công việc làm nhiều nhưng hưởng ít, nỗ lực chưa được ghi nhận khiến tinh thần bạn khá chán nản và còn có suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 22/09/2023, 3 con giáp bão táp mưa sa, khó khăn trùng trùng, mâu thuẫn tình cảm dễ tan vỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ trong công việc cũng không được hài hòa, thường có cạnh tranh ngầm giữa đồng nghiệp với nhau. Với những người làm về kinh doanh, nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao kẻo gặp nhiều bất lợi.

Hung vận tăng cao còn đe dọa hạnh phúc tình cảm của con giáp này. Điềm báo cho thấy rất có thể sẽ có người xen vào giữa chuyện tình của bạn, không đề phòng là có thể tuột mất cơ hội lúc nào không hay. Người đã có gia đình thì nên giữ chừng mực trong các mối quan hệ khác giới để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tử vi con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 22/09/2023, Chính Quan nhập cục, một vài thách thức trong công việc đến bất ngờ khiến người tuổi Thìn ban đầu có phần choáng ngợp và lo lắng. Tuy nhiên, nếu bạn có thể bình tĩnh suy xét vấn đề, bạn sẽ thấy đó cũng là một cơ hội trời cho để thể hiện năng lực của mình, không phải lúc nào bạn cũng được trao trọng trách như vậy. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 22/09/2023, 3 con giáp bão táp mưa sa, khó khăn trùng trùng, mâu thuẫn tình cảm dễ tan vỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ tiếp tục lo sợ, không dám vượt khỏi vùng an toàn, tức là bạn đang tự giới hạn bản thân vào một khuôn khổ nhất định. Chính những rào cản mà bạn tự tạo ra sẽ khiến bạn khó có thể phát triển. Hãy bắt đầu lên kế hoạch từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn và nỗ lực hoàn thiện những mục tiêu đã đề ra trong ngày

Vận trình tình cảm có chút rắc rối. Công việc bận rộn chiếm gần hết thời gian biểu, thời gian mà các cặp đôi dành cho nhau không có nhiều dẫn tới những bất đồng trong suy nghĩ, thiếu cảm thông cho đối phương.

Tử vi con giáp tuổi Tuất 

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 22/09/2023, tuổi Tuất dễ bị tiểu nhân ngáng trở. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể trở thành cái cớ để kẻ đó nắm thóp, tìm mọi cách gây bất lợi. Vì điều này mà các kế hoạch bản mệnh đang tiến hành gặp không ít trục trặc.

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 22/09/2023, 3 con giáp bão táp mưa sa, khó khăn trùng trùng, mâu thuẫn tình cảm dễ tan vỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con giáp này có ý định tiến hành những việc quan trọng trong hôm nay hãy bảo đảm rằng mọi việc được chuẩn bị một cách kỹ càng và chi tiết. Nếu còn do dự về một vài chi tiết nhỏ, hãy chọn ngày khác thích hợp hơn để tiến hành.

Vận trình tình duyên cũng không mấy suôn sẻ. Người đang yêu có thể sẽ gặp đôi chút vấn đề khi chuyện yêu xa vốn chẳng dễ dàng. Tuy nhiên, nó cũng sẽ là phép thử cho tình cảm của hai người, biết đâu việc này sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển tình cảm giữa cả hai.

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Đúng hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp khó khăn vây quanh, tiền bạc túng thiếu, sự nghiệp không thông, tình cảm buồn phiền 

Đúng hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp khó khăn vây quanh, tiền bạc túng thiếu, sự nghiệp không thông, tình cảm buồn phiền 

Đúng hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, một ngày xui đủ đường của 3 con giáp dưới đây khi từ tiền bạc, tình duyên, công danh sự nghiệp đều đi xuống. Đặc biệt trong ngày này còn gặp phải nạn hao tài tốn của, mất tiền vô lý. 

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