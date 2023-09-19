Đúng hôm nay, thứ Ba 19/09/2023, mây đen kết thành bão, 3 con giáp gặp vận xui, tiểu nhân hãm hại, tài vận xuống thấp

Đúng hôm nay, thứ Ba 19/09/2023, cục diện Tương Hình gây ra không ít khó khăn và thách thức cho tuổi Ngọ. Con giáp này thường phải tất bật khắp nơi, hầu như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, thậm chí còn phải mang việc về nhà làm. Vất vả như thế song kết quả công việc vẫn chưa được như mong muốn.

Hung vận trong hôm nay còn gây họa hao tài cho Ngọ. Tiền đến nhanh nhưng đi cũng chóng, khó mà tích tụ theo kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra. Mặc dù đầu tư có dấu hiệu tích cực, nhưng lợi nhuận không cao mà lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bạn chớ nên mạo hiểm ở thời điểm này kẻo có nguy cơ trắng tay bất cứ lúc nào.

Đúng hôm nay, thứ Ba 19/09/2023, người tuổi Tuất dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời tán tỉnh của người khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn, đừng trao tình cảm cho ai đó quá dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Thiên Quan cho thấy bạn dễ phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Tốt nhất đừng nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh, bởi kẻ tiểu nhân chỉ nhân cơ hội đó để hạ gục bạn mà thôi. Bạn cũng không muốn công sức bấy lâu của mình đổ sông đổ bể đúng không?

Tử vi con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Ba 19/09/2023, tuổi Dậu có điềm báo dễ xảy ra xung đột, cãi vã với người xung quanh do Tương Xung tác động. Các mối quan hệ xấu đi, bạn thậm chí còn phải đối mặt với nhiều thị phi do tiểu nhân đặt điều nói xấu, không những ảnh hưởng tới uy tín cá nhân mà công việc còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này Dậu còn có điềm báo hao tài. Vì mù quáng tin tưởng người khác nên con giáp này đặt tiền bạc vào tay kẻ chẳng đáng tin, rủi ro khá lớn. Có thể khả năng lấy lại được tiền rất thấp, con giáp này sẽ phải chấp nhận đánh mất đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình vất vả mới có được.

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