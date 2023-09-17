Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/9/2023, 3 con giáp vướng vào chuyện thị phi, XUI XẺO TẬN MẠNG, tiền mất tật mang 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/9/2023, Kiếp Tài khiến mọi việc của con giáp tuổi Mùi có xu hướng rối tinh trong ngày hôm nay. Nhưng thay vì hoàn thành mọi thứ cùng lúc, hãy lập ra một danh sách việc cần làm và xử lý chúng theo thứ tự.

Mộc - Thổ xung khắc chỉ ra rằng bạn có xu hướng "đứng núi này trông núi nọ" thay vì chỉ nhìn nhận mọi việc ở thái độ khách quan nhất. Nên có sự cân nhắc, lắng nghe đôi bên và lắng nghe cả cảm xúc cá nhân để đưa ra một lựa chọn phù hợp. Chuyện tiền bạc không nên tiết lộ hết cho người ta biết, thậm chí nên sống đơn giản thôi để tránh bị kẻ gian dòm ngó, gây nguy hiểm cho bản thân.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/9/2023, chỉ nên tập trung vào bản thân nếu không muốn có thêm những rắc rối. Cuộc sống của bản mệnh là chuyện của riêng bản mệnh, vì vậy hãy bỏ qua những người tọc mạch, quan tâm quá mức đến việc khác. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cần phải cẩn thận hơn với những chi tiêu của mình. Trước khi quyết định sắm sửa thêm bất kỳ thứ gì, hãy cân nhắc mức độ cần thiết của nó.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm để bản mệnh có thể trút bỏ những gánh nặng trong lòng với những người mà mình tin tưởng. Hãy yên tâm, vì họ sẽ giúp bản mệnh giải tỏa bớt những phiền muộn.

Tử vi con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/9/2023, tuổi Tuất sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, Tuổi Tuất sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

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