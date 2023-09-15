Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/9/2023, 3 con giáp mưa dông bão tố, làm vì cũng gặp xui, mọi việc đều không như ý, còn hao tài tốn của 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/9/2023, người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của Xung Thái Tuế nên có thể gặp phải họa tiểu nhân. Kẻ đó chỉ chờ bạn sơ hở là phá hoại những thành quả mà phải vất vả lắm mới có được. Do đó nên kiểm soát công việc kỹ càng hơn, đừng để bất kỳ kẻ xấu nào có cơ hội lợi dụng sai lầm của bạn để tạo ra cái bẫy hại bạn.

Bạn cũng có thể vì hung vận quá lớn trong ngày này mà tốn kém không ít tiền bạc, buôn bán kinh doanh cũng không được thuận lợi như thời gian trước đó. Đây là thời điểm nên tính toán thận trọng, lùi một bước để tiến ba bước, đừng quá cố chấp kẻo công sức đổ sông đổ biển.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/9/2023, tuổi Dậu không nên xen vào chuyện của người khác bởi đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã trong ngày. Mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm, thậm chí còn gây tổn thất tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này khó tránh khỏi việc bị ai đó gièm pha, nói xấu sau lưng. Tuy nhiên chính vì họ ở phía sau nên bản mệnh cũng chẳng phải quan tâm, bận tâm quá nhiều làm gì, chỉ cần biết bản thân vẫn đang cố gắng làm điều tốt đẹp, cống hiến hết mình và có trách nhiệm là đủ.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/9/2023, tuổi Mùi Tương Hại, công việc của người tuổi Mùi gặp phải nhiều vấn đề. Khối lượng công việc khá nhiều, bản mệnh có lẽ sẽ phải tăng ca, làm thêm hoặc mang việc về nhà làm, không được nghỉ ngơi hoàn toàn nên tinh thần khó có đủ tỉnh táo để giải quyết ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc tăng ít giảm nhiều, thu nhập không thấy thêm mà các khoản chi tiêu thì ngày càng tăng hơn. Ngày này, bản mệnh còn có dấu hiệu bị lừa gạt nữa. Bạn có thể nhận được những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh nhưng đừng vội tin lời dụ dỗ vì có thể phía sau đó là cả một mâm mưu đang được bày sẵn.

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