Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, 3 con giáp XUI XẺO TRĂM BỀ, khó khăn vay quanh, cuộc sống khó khăn nối tiếp khó khăn 

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 06:16

Trong khi các con giáp khác gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023 thì có 3 con giáp lại vướng phải vận xui, tài vận không thông, tiền bạc thiếu thốn. 

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần cần thận trọng hơn trong cách nói năng và hành xử của mình khi nóng giận. Bạn có thể vô tình khiến nửa kia tổn thương lúc nào không hay. Sống dưới một mái nhà, vợ chồng mâu thuẫn với nhau không phải là chuyện hiếm gặp, song bạn đừng vì thế mà nghiêm trọng hóa vấn đề. Chỉ cần hai người chịu bình tĩnh lắng nghe và tôn trọng nhau thì mọi chuyện đâu khắc có đó.

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, 3 con giáp XUI XẺO TRĂM BỀ, khó khăn vay quanh, cuộc sống khó khăn nối tiếp khó khăn  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỷ Kiên xuất hiện, con đường sự nghiệp của bản mệnh có thể cũng sẽ không thuận lợi như ý muốn. Bạn nên học cách hạ cái tôi của mình xuống để hợp tác ăn ý với mọi người hơn. Đặc biệt trong các công việc nhóm, bạn không thể một mình một kiểu.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, sự nghiệp tuổi Ngọ bất ổn, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Con giáp này có thể muốn nghỉ ngơi một thời gian, thậm chí muốn bỏ luôn việc. Nhưng cũng vì thế đường tiến thân của bản mệnh ngày càng khó khăn hơn.

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, 3 con giáp XUI XẺO TRĂM BỀ, khó khăn vay quanh, cuộc sống khó khăn nối tiếp khó khăn  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc không có chuyển biến, vẫn bình thường như mọi ngày. Nguyên nhân là do cái tôi của con giáp này quá lớn nên không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, dù biết mình sai nhưng lại trốn tránh, không chịu nhìn nhận và sửa đổi bản thân.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, sự nghiệp của tuổi Mùi lao đao, mệt mỏi. Những gì bản mệnh bỏ ra thì nhiều, nhưng nhận lại thì chẳng được bao nhiêu. Công sức dễ bị người khác cướp mất hoặc phủ nhận, trong lòng dồn nén bao nhiêu ức chế.

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, 3 con giáp XUI XẺO TRĂM BỀ, khó khăn vay quanh, cuộc sống khó khăn nối tiếp khó khăn  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tài lộc không vẹn toàn như mong muốn. Có điềm mất tiền, hao tài tốn của, không giữ được tiền mình làm ra. Lương về chưa kịp nóng chỗ đã trả nợ, tiêu hao gần hết, dạo gần đây bản mệnh hơi bị bí tiền.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/9/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN CHE LỐI, tài vận không thông, khó khăn trùng trùng 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/9/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN CHE LỐI, tài vận không thông, khó khăn trùng trùng 

Trong ngày hôm nay, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tài vận không thông khiến bạn thiếu tiền trầm trọng, tình cảm cũng có dấu hiệu đi xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đúng hôm nay tử vi con giáp thứ 4 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 34 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng