Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, 3 con giáp XUI XẺO TRĂM BỀ, khó khăn vay quanh, cuộc sống khó khăn nối tiếp khó khăn 

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần cần thận trọng hơn trong cách nói năng và hành xử của mình khi nóng giận. Bạn có thể vô tình khiến nửa kia tổn thương lúc nào không hay. Sống dưới một mái nhà, vợ chồng mâu thuẫn với nhau không phải là chuyện hiếm gặp, song bạn đừng vì thế mà nghiêm trọng hóa vấn đề. Chỉ cần hai người chịu bình tĩnh lắng nghe và tôn trọng nhau thì mọi chuyện đâu khắc có đó.

Tỷ Kiên xuất hiện, con đường sự nghiệp của bản mệnh có thể cũng sẽ không thuận lợi như ý muốn. Bạn nên học cách hạ cái tôi của mình xuống để hợp tác ăn ý với mọi người hơn. Đặc biệt trong các công việc nhóm, bạn không thể một mình một kiểu.

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, sự nghiệp tuổi Ngọ bất ổn, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Con giáp này có thể muốn nghỉ ngơi một thời gian, thậm chí muốn bỏ luôn việc. Nhưng cũng vì thế đường tiến thân của bản mệnh ngày càng khó khăn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc không có chuyển biến, vẫn bình thường như mọi ngày. Nguyên nhân là do cái tôi của con giáp này quá lớn nên không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, dù biết mình sai nhưng lại trốn tránh, không chịu nhìn nhận và sửa đổi bản thân.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, sự nghiệp của tuổi Mùi lao đao, mệt mỏi. Những gì bản mệnh bỏ ra thì nhiều, nhưng nhận lại thì chẳng được bao nhiêu. Công sức dễ bị người khác cướp mất hoặc phủ nhận, trong lòng dồn nén bao nhiêu ức chế.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tài lộc không vẹn toàn như mong muốn. Có điềm mất tiền, hao tài tốn của, không giữ được tiền mình làm ra. Lương về chưa kịp nóng chỗ đã trả nợ, tiêu hao gần hết, dạo gần đây bản mệnh hơi bị bí tiền.

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