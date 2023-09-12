Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/9/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN CHE LỐI, tài vận không thông, khó khăn trùng trùng 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/9/2023, tuổi Dần gặp không ít xáo trộn. Công việc có dấu hiệu bất ổn, nhất là những người đánh mất hứng thú trong công việc, lơ là với những việc mình đang làm. Điều này có thể dẫn đến những sai sót không đáng có. Bản mệnh cần sớm điều chỉnh lại khả năng tập trung làm việc của mình. Nếu không thay đổi thì dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể được cấp trên đánh giá cao.

Tình cảm của con giáp này xuất hiện nhiều rạn nứt. Bất đồng giữa bản mệnh và nửa kia đến từ nhiều phía, song hãy tin tưởng vào đối phương thì mới tránh được nguy cơ đổ vỡ đang đến rất gần.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/9/2023, Thiên Quan cản trở công việc của Mùi nên làm gì cũng thấy khó khăn, dở dang, hay bị người khác bắt bẻ, soi mói. Nếu cửa hàng đông khách thì nên lắp thêm camera và thuê thêm nhân viên đề phòng trộm cắp trong thời gian tới. Người làm công việc liên quan đến sổ sách, giấy tờ nên cẩn thận coi chừng thất lạc tài liệu quan trọng khiến công việc bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Mùi thuận lợi trong chuyện tình cảm ngày thứ 3 này nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Bạn biết cách quan tâm đến người thân trong gia đình, nhất là ông bà. Bên cạnh đó, các bạn nữ tuổi này khá chu toàn và khéo léo trong việc sắp xếp thời gian cho công việc và cho gia đình.

Tuổi Hợi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/9/2023, Kiếp Tài lâm vận mang tới điềm báo thị phi vây quanh tuổi Hợi trong công việc. Bên cạnh đó bạn cũng nên cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân để tránh gây ảnh hưởng đến công việc. Làm gì cũng phải thật cẩn thận, đi phỏng vấn đừng đến trễ, nếu không thì bạn cứ mãi rơi vào vòng luẩn quẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay, tình hình tài chính của bản mệnh chưa có dấu hiệu khởi sắc, những dự án mới triển khai chưa có thành quả, cứ bình tĩnh chờ thêm thời gian nữa. Cẩn thận kẻo có kẻ gian vào nhà trộm đồ hoặc bị người khác quỵt tiền một cách trắng trợn.

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