Xin chia buồn với 3 con giáp VẬN XUI CHẶN LỐI, chuyện buồn liên tục kéo đến khiến mọi việc không thông trong 2 ngày (6/9 đến 7/9)

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 08:21

Trong khi những con giáp khác đang gặp nhiều may mắn trong 2 ngày giữa tuần, thì có 3 con giáp lại không được như thế.

Xin chia buồn với 3 con giáp vướng phải vận xui trong 2 ngày (6/9 đến 7/9):

Tuổi Thìn

Trong 2 ngày giữa tuần (6/9 đến 7/9), người tuổi Thìn nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Xin chia buồn với 3 con giáp VẬN XUI CHẶN LỐI, chuyện buồn liên tục kéo đến khiến mọi việc không thông trong 2 ngày (6/9 đến 7/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài chính bất ổn khiến bạn có nhiều lo lắng, tuy nhiên chỉ cần cân nhắc lại một chút, bạn có thể giảm bớt được rất nhiều khoản để có thể để dành tiết kiệm đấy.

Về chuyện tình cảm, tuổi Thìn hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày giữa tuần (6/9 đến 7/9), người tuổi Ngọ dễ phạm phải sai sót không đáng có. Bạn nên dũng cảm thừa nhận lỗi sai chứ đừng nên chối quanh. Nếu cứ giữ sĩ diện của bản thân thì bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được.

Xin chia buồn với 3 con giáp VẬN XUI CHẶN LỐI, chuyện buồn liên tục kéo đến khiến mọi việc không thông trong 2 ngày (6/9 đến 7/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh nên hạn chế mâu thuẫn với khách hàng, đối tác nếu làm lớn chuyện, bạn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình hợp tác với mọi người, thậm chí làm xấu đi hình ảnh của mình, khiến doanh thu sụt giảm.

Trong chuyện tình cảm, nếu người độc thân cứ tiếp tục đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai của mình, bạn sẽ khó có thể tìm ra người ưng ý. 

Tuổi Dần

Trong 2 ngày giữa tuần (6/9 đến 7/9), người tuổi Dần nên cẩn thận với các mối quan hệ công sở vì có thể chúng sẽ khiến bạn khó chịu và mệt mỏi. Hãy tập trung hoàn thành nhiệm vụ đừng nên so sánh hay nói xấu người khác, khiến tình hình ngày càng tệ hơn.

Xin chia buồn với 3 con giáp VẬN XUI CHẶN LỐI, chuyện buồn liên tục kéo đến khiến mọi việc không thông trong 2 ngày (6/9 đến 7/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính không có dấu hiệu phát đáng kể, nhưng càng như vậy bạn lại càng phải thật lý trí. Hiện tại, nếu bạn vội vàng thì rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Những đánh giá ban đầu của bạn có vẻ có lý nhưng cuối cùng lại đi sai hướng…. hãy cẩn trọng kẻo dẫn đến sai lầm không đáng có. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, 3 con giáp BÃO TỐ VÂY QUANH, xui xẻo tìm đến, mọi việc không được thuận lợi như mong muốn

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, 3 con giáp BÃO TỐ VÂY QUANH, xui xẻo tìm đến, mọi việc không được thuận lợi như mong muốn

Xin chia buồn với 3 con giáp không được may mắn trong thứ 3 ngày 5/9/2023. Hãy cố gắng lên, những khó khăn này chỉ là thử thách để bạn vượt qua. 

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo tử vi con giáp tháng 9 tử vi 2 ngày giữa tuần

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 6 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 21 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 51 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng