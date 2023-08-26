Tử vi tháng 9, hung tinh chiếu mệnh 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại, mất tài mất lộc

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 07:00

Trong tháng 9 tới đây, vận trình thay đổi, sẽ có 3 con giáp không may mắn bị hung tinh chiếu mệnh nên mọi việc từ: Công việc, cuộc sống. tình duyên cho đến đường tài lộc đều gặp sự cố. Hãy biết cách dung hòa để tránh đi những phiền phức không đáng có.

Trong tháng 9 tới đây, vận trình thay đổi, sẽ có 3 con giáp không may mắn bị hung tinh chiếu mệnh nên mọi việc từ: Công việc, cuộc sống. tình duyên cho đến đường tài lộc đều gặp sự cố. Hãy biết cách dung hòa để tránh đi những phiền phức không đáng có.

Người tuổi Thìn

Trong tháng 9, tuổi Thìn gặp phải không ít rắc rối, thử thách. Hung vận lớn gây ra sóng gió nên bản mệnh cần làm gì cũng phải thực hiện từ tốn, làm từng bước chậm nhưng chắc. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ bị trì trệ. Con giáp này cần tính toán kỹ và quan sát tình hình để đưa ra phương án khắc phục, ứng biến trước các tình huống bất ngờ xảy ra.

Tử vi tháng 9, hung tinh chiếu mệnh 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại, mất tài mất lộc - Ảnh 1
 

Tài lộc của tuổi Thìn cũng bị tổn hại nhất định. Đây là thời điểm không phù hợp để đầu tư mạo hiểm, bản mệnh nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro. Có những rắc rối tiềm ẩn đang chờ đợi phía trước mà tuổi Thìn không thể lường hết được.

Người tuổi Tuất

Trong tháng 9 dương lịch này, hung vận lấn át cát vận, tuổi Tuất khó chuyển mình. Bạn cần đề phòng tiểu nhân đeo bám, cố gắng kiểm soát cảm xúc để duy trì tình thế ổn định.

Tử vi tháng 9, hung tinh chiếu mệnh 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại, mất tài mất lộc - Ảnh 2
 

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất lên xuống thất thường nhưng chủ yếu theo hướng xấu. Bản mệnh cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, chặt chẽ để tránh thất thoát tiền của. Trong vấn đề kinh doanh, đầu tư, tuổi Tuất nên nhìn về cái lợi lâu dài, đừng chạy theo cái lợi trước mắt mà rơi vào tình thế khó khăn, mất nhiều hơn được.

Người tuổi Tỵ

Trong tháng 9 này, tuổi Tỵ có thể trải qua tháng mới với không ít hung tinh tiềm tàng gây ra sóng gió cho bản mệnh. Khi làm bất cứ việc gì bản mệnh cần thực hiện từng bước, không hấp tấp, tránh xôi hỏng bỏng không, thị phi quấy rầy.

Tử vi tháng 9, hung tinh chiếu mệnh 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại, mất tài mất lộc - Ảnh 3
 

25/08/2023 07:0025/08/2023 07:00ài lộc trong tháng không thực sự tốt, không thích hợp để đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm. Hung tinh hao tài chiếu mệnh, tuổi Tỵ có thể mất tiền vì đánh giá tình hình một cách chủ quan, thiếu thận trọng.

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