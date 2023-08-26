Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/8, 3 con giáp ‘tai bay vạ gió’, tiểu nhân dòm ngó, tài sản một đi không trở lại

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 05:45

Sau những chuỗi ngày may mắn, 3 con giáp lại liên tục vướng vào những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng đến con đường tiền tài. Không những vậy, tiểu nhân còn hãm hại, mất hết tiền sau một đêm.

Sau những chuỗi ngày may mắn, 3 con giáp lại liên tục vướng vào những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng đến con đường tiền tài. Không những vậy, tiểu nhân còn hãm hại, mất hết tiền sau một đêm.

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/8 người tuổi Thìn cần chú ý đến chuyện tiền bạc nhiều hơn. Đặc biệt là những khoản đầu tư mạo hiểm, vì tài sản của bạn có thể một đi không trở lại. Bạn có thể bỏ qua cảm xúc của mình về điều gì đó ban đầu khiến bạn lấn cấn khi đưa ra quyết định. Đừng để sự oán giận ảnh hưởng đến lựa chọn của bạn.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/8, 3 con giáp ‘tai bay vạ gió’, tiểu nhân dòm ngó, tài sản một đi không trở lại - Ảnh 1
 

Người tuổi Thìn cũng nên tiết chế cảm xúc bản thân để tránh làm tổn thương nửa kia của mình và vô tình đẩy tình cảm 2 người đi quá xa.

Tuổi Dậu

Những truyện tranh cãi ngày hôm nay sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác hoang tưởng hoặc bất an có thể làm suy yếu sự quyết tâm hành động của người tuổi Dậu. Cố gắng trung lập hơn khi cảm thấy mất cân bằng về mặt cảm xúc.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/8, 3 con giáp ‘tai bay vạ gió’, tiểu nhân dòm ngó, tài sản một đi không trở lại - Ảnh 2
 

Ngày này, tài lộc của con giáp Dậu cũng không được hanh thông, hao tài tốn của. Kẻ xấu còn ra tay hãm hại khiến cho số tiền tích góp bao lâu nay của bạn không cánh mà bay, một đi không trở lại.

Tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/8, người tuổi Tý khó mà yên ổn vì có dấu hiệu tranh đấu, bất công. Dạo gần đây bạn khá đau đầu nhức óc và ức chế vì công việc. Đi làm dù là ngày nghỉ hay ngày thường đều thấy khó khăn, lúc nào cũng dễ vấp phải tiểu nhân.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/8, 3 con giáp ‘tai bay vạ gió’, tiểu nhân dòm ngó, tài sản một đi không trở lại - Ảnh 3
 

25/08/2023 05:45Không những vậy, chuyện tình cảm khá gập ghềnh do Thổ Thủy tương khắc. Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia gặp nhiều căng thẳng. Sự cứng đầu của cả hai đang hủy hoại tình cảm của hai bạn. Nên nhớ chiến tranh lạnh sẽ chỉ khiến tình hình thêm xấu đi mà thôi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai (5/7 âm lịch), 3 con giáp thu tài đón lộc, quý nhân nâng bước, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền nhiều như nước

Đúng ngày mai (5/7 âm lịch), 3 con giáp thu tài đón lộc, quý nhân nâng bước, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền nhiều như nước

Đúng ngày mai, 5/7 âm lịch, 3 con giáp ngồi chơi hưởng lợi, tiền vào như nước, may mắn ngút trời, vinh hoa phú quý không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   đúng ngày mai tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.