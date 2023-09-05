Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, 3 con giáp BÃO TỐ VÂY QUANH, xui xẻo tìm đến, mọi việc không được thuận lợi như mong muốn

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 01:06

Xin chia buồn với 3 con giáp không được may mắn trong thứ 3 ngày 5/9/2023. Hãy cố gắng lên, những khó khăn này chỉ là thử thách để bạn vượt qua. 

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, tuổi Tỵ có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa. Ngày này nếu bản mệnh không có sự đề phòng sẽ rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí mà bạn đang có. 

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, 3 con giáp BÃO TỐ VÂY QUANH, xui xẻo tìm đến, mọi việc không được thuận lợi như mong muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xui xẻo chưa dừng lại ở đó khi hung vận xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc càng khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản. Việc làm ăn kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên chuyển biến xấu, bản mệnh trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới. 

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, Thương Quan xuất hiện và gây ra những rắc rối trong công việc của tuổi Mùi. Con giáp này khá cứng nhắc và cố chấp trong công việc, khăng khăng muốn làm mọi thứ theo ý mình nên đến khi phát hiện ra sai sót thì mọi chuyện đi quá xa. 

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, 3 con giáp BÃO TỐ VÂY QUANH, xui xẻo tìm đến, mọi việc không được thuận lợi như mong muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cần phải linh hoạt hơn trong cách xử lý tình huống, có chính kiến là tốt nhưng không phải lúc nào nhận định của bản thân cũng chính xác hoàn toàn. Khi nhận được lời góp ý trái ngược, bạn nên nhìn nhận, đánh giá lại bản thân trước khi phủ nhận hoàn toàn. 

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, tuổi Hợi gặp không ít trắc trở. Hầu hết các phương diện đều gặp trở ngại, kế hoạch đổ bể khiến bản mệnh tốn nhiều công sức để xoay sở và khắc phục hậu quả. Con giáp này có thể sẽ bị khiển trách vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày.

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, 3 con giáp BÃO TỐ VÂY QUANH, xui xẻo tìm đến, mọi việc không được thuận lợi như mong muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, đừng để những vấn đề ngoài lề khiến mình mất tập trung, lơ là trong công việc. Đặc biệt, bản mệnh nên tránh những câu chuyện phiếm nơi công sở, cẩn thận chúng sẽ mang đến thị phi ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín cá nhân của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/8, 3 con giáp ‘tai bay vạ gió’, tiểu nhân dòm ngó, tài sản một đi không trở lại

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/8, 3 con giáp ‘tai bay vạ gió’, tiểu nhân dòm ngó, tài sản một đi không trở lại

Sau những chuỗi ngày may mắn, 3 con giáp lại liên tục vướng vào những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng đến con đường tiền tài. Không những vậy, tiểu nhân còn hãm hại, mất hết tiền sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp xui xẻo tử vi con giáp ngày 5/9 tử vi con giáp thứ 3

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 57 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 57 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng