Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, 3 con giáp BÃO TỐ VÂY QUANH, xui xẻo tìm đến, mọi việc không được thuận lợi như mong muốn

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, tuổi Tỵ có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa. Ngày này nếu bản mệnh không có sự đề phòng sẽ rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí mà bạn đang có.

Xui xẻo chưa dừng lại ở đó khi hung vận xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc càng khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản. Việc làm ăn kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên chuyển biến xấu, bản mệnh trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới.

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, Thương Quan xuất hiện và gây ra những rắc rối trong công việc của tuổi Mùi. Con giáp này khá cứng nhắc và cố chấp trong công việc, khăng khăng muốn làm mọi thứ theo ý mình nên đến khi phát hiện ra sai sót thì mọi chuyện đi quá xa.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cần phải linh hoạt hơn trong cách xử lý tình huống, có chính kiến là tốt nhưng không phải lúc nào nhận định của bản thân cũng chính xác hoàn toàn. Khi nhận được lời góp ý trái ngược, bạn nên nhìn nhận, đánh giá lại bản thân trước khi phủ nhận hoàn toàn.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày thứ 3 ngày 5/9/2023, tuổi Hợi gặp không ít trắc trở. Hầu hết các phương diện đều gặp trở ngại, kế hoạch đổ bể khiến bản mệnh tốn nhiều công sức để xoay sở và khắc phục hậu quả. Con giáp này có thể sẽ bị khiển trách vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, đừng để những vấn đề ngoài lề khiến mình mất tập trung, lơ là trong công việc. Đặc biệt, bản mệnh nên tránh những câu chuyện phiếm nơi công sở, cẩn thận chúng sẽ mang đến thị phi ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín cá nhân của mình.

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