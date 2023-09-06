7 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, tiền bạc không thông, thiếu thốn đủ đường

7 ngày cuối tháng 7 âm lịch, Thìn nên cẩn thận họa thị phi. Nên nhớ rằng, lời nói có sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Bạn có thể đánh mất một mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì không kiểm soát được cái miệng của mình.

Vận trình tài lộc của những ngày này cũng trở nên giảm đáng kể. Bản mệnh thu về không nhiều nhưng các khoản cần chi tiêu đều đổ dồn đến, bạn cần lên kế hoạch dự phòng trước, tránh tình trạng chắp vá bên này bù vào bên kia.

Khi ăn uống, vì có chút men trong người, bạn rất dễ nói ra những bí mật của mình. Tưởng rằng sẽ được thấu hiểu, thông cảm nhưng người ta lại coi đó là cái cớ để cười nhạo bạn.

Người tuổi Hợi

7 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh khá khốc liệt đến từ đồng nghiệp hoặc đối thủ. Tuy nhiên, muốn gặt hái được thành công, bạn không nên sợ hãi khó khăn, thất bại. Các dự án đầu tư, kinh doanh của bản mệnh có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để xem xét vấn đề nằm ở đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, bạn cảm thấy hai người không thấu hiểu nhau nên ngày càng sống khép kín hơn, không muốn tâm sự với nửa kia những áp lực, khó khăn trong cuộc sống. Khi quan hệ đôi bên xa cách, con giáp này cũng cần thận trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện. Nếu bây giờ bạn không quý trọng những gì mình đang có thì đến khi mất đi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận.

Người tuổi Dậu

7 ngày cuối tháng 7 âm lịch cho thấy người tuổi Dậu sẽ gặp phải nhiều vấn đề trong công việc, khiến bạn mất phương hướng và khó tìm ra hướng giải quyết. Trong thời gian này, tuổi Dậu nên hạn chế đầu tư hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao kẻo nguy cơ trắng tay rất là lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm của người tuổi Dậu trong tháng 7 âm này nên cần thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh gây ra chuyện hiểu lầm, thị phi. Bạn cũng nên lưu ý đến vấn đề sức khỏe, cần chú ý đi lại, lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa bia rượu kẻo gặp tai nạn bất ngờ.

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