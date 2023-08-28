Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Trong năm nay, người tuổi Mão thích hợp để tổ chức các sự kiện hỷ sự như cưới hỏi, sinh con, khởi nghiệp, thay đổi công việc, chuyển chỗ ở... giúp hóa giải hung khí thành may mắn.

Năm Quý Mão là năm Thái Tuế đối với những người tuổi Mão, vận thế của họ sẽ thay đổi chóng mặt và đột ngột, có thể từ cực tốt chuyển sang cực xấu, điều này phần lớn là do vận mệnh của mỗi người quyết định.

Tuy nhiên, đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023 bản mệnh nên tránh xảy ra xung đột không đáng có sẽ gây ra nhiều phiền phức không đáng có làm tổn thất tài chính... Về mặt tình cảm, năm nay có thể xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chia tay, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tình cảm dễ thăng trầm.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường xuyên đối mặt với những việc không như ý trong ngày Thiên Quan ghé thăm. Đặc biệt đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023. Lời khuyên cho bạn đó là nhớ rằng sẽ có mọi thứ mình muốn nếu bạn bỏ cái tính nóng nảy. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, thực hiện cẩn thận từng lần lượt từng bước một theo kế hoạch đã đề ra nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, Mộc - Kim xung khắc khiến bạn dễ gặp rắc rối, thậm chí có thể ảnh hưởng tới vấn đề tài chính. Đôi khi vận may ẩn mình trong vỏ bọc một tai họa, do đó, bạn nên kiên nhẫn khắc phục, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn.

Tuổi Mùi

Dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi hãy kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình để tránh gây thêm họa. Đặc biệt, đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, bạn nên bình tĩnh thì mới có thể tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề, còn hành xử nóng nảy chỉ càng khiến mọi việc lâm vào bế tắc hơn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính cũng không mấy tích cực trong ngày hôm nay. Suy nghĩ bảo thủ khiến bạn mãi đi theo lối mòn, đồng tiền cũng không chảy vào túi dư dả như mọi người. Đã đến lúc bạn cần thay đổi cách nghĩ của mình rồi.

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