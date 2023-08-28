Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 00:09

Thứ 2 là ngày khởi đầu tuần mới, nhưng 3 con giáp dưới đây nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nó để tránh xung đột, xui xẻo vận vào người. Đặc biệt là đúng 12 giờ trưa. 

Hãy cùng xem 3 con giáp nào không may vướng phải vận xui trong ngày đầu tuần. 

Tuổi Mão 

Năm Quý Mão là năm Thái Tuế đối với những người tuổi Mão, vận thế của họ sẽ thay đổi chóng mặt và đột ngột, có thể từ cực tốt chuyển sang cực xấu, điều này phần lớn là do vận mệnh của mỗi người quyết định. 

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm nay, người tuổi Mão thích hợp để tổ chức các sự kiện hỷ sự như cưới hỏi, sinh con, khởi nghiệp, thay đổi công việc, chuyển chỗ ở... giúp hóa giải hung khí thành may mắn.

Tuy nhiên, đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023 bản mệnh nên tránh xảy ra xung đột không đáng có sẽ gây ra nhiều phiền phức không đáng có làm tổn thất tài chính... Về mặt tình cảm, năm nay có thể xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chia tay, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tình cảm dễ thăng trầm.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường xuyên đối mặt với những việc không như ý trong ngày Thiên Quan ghé thăm. Đặc biệt đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023. Lời khuyên cho bạn đó là nhớ rằng sẽ có mọi thứ mình muốn nếu bạn bỏ cái tính nóng nảy. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, thực hiện cẩn thận từng lần lượt từng bước một theo kế hoạch đã đề ra nhé.

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, Mộc - Kim xung khắc khiến bạn dễ gặp rắc rối, thậm chí có thể ảnh hưởng tới vấn đề tài chính. Đôi khi vận may ẩn mình trong vỏ bọc một tai họa, do đó, bạn nên kiên nhẫn khắc phục, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn.

Tuổi Mùi 

Dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi hãy kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình để tránh gây thêm họa. Đặc biệt, đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, bạn nên bình tĩnh thì mới có thể tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề, còn hành xử nóng nảy chỉ càng khiến mọi việc lâm vào bế tắc hơn mà thôi.

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính cũng không mấy tích cực trong ngày hôm nay. Suy nghĩ bảo thủ khiến bạn mãi đi theo lối mòn, đồng tiền cũng không chảy vào túi dư dả như mọi người. Đã đến lúc bạn cần thay đổi cách nghĩ của mình rồi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tháng 9, hung tinh chiếu mệnh 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại, mất tài mất lộc

Tử vi tháng 9, hung tinh chiếu mệnh 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại, mất tài mất lộc

Trong tháng 9 tới đây, vận trình thay đổi, sẽ có 3 con giáp không may mắn bị hung tinh chiếu mệnh nên mọi việc từ: Công việc, cuộc sống. tình duyên cho đến đường tài lộc đều gặp sự cố. Hãy biết cách dung hòa để tránh đi những phiền phức không đáng có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp xui xẻo 3 con giáp xui xẻo tử vi con giáp tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.