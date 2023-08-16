Mùng 1 THÁNG CÔ HỒN: 9 điều TUYỆT ĐỐI không làm vào đêm khuya kẻo xui xẻo đeo bám, rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 16/08/2023 07:09

Vào tháng 7 âm lịch, có những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn khác mà bạn cần phải nhớ để biến hung thành cát, vạn sự an khang.

Đi chơi đêm: Dân gian cho rằng, đêm tối là bạn đồng hành của ma quỷ, càng tối muộn âm khí càng mạnh, dương khí càng yếu, con người yếu đuối, dễ bị bắt mất hồn. Đây cũng là thời điểm ma quỷ "lộng hành" mạnh nhất, vì thế, nên hạn chế đi chơi quá khuya.

Mùng 1 THÁNG CÔ HỒN: 9 điều TUYỆT ĐỐI không làm vào đêm khuya kẻo xui xẻo đeo bám, rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đi tắm vào buổi đêm khuya: Tương tự, không nên đi tắm vào buổi đêm, điều này sẽ mang lại rất nhiều phiền toái, vừa không tốt cho sức khỏe, lại dễ dẫn dụ vong theo. Lúc này, các vong linh rất thích chơi trò kéo chân bạn, nguy cơ tử vong là rất lớn.

Huýt sáo, gọi tên nhau vào buổi tối: Buổi tối huýt sáo sẽ dễ “dẫn dụ” các vong linh bởi các vong linh rất “thích” tiếng sáo. Đồng thời, khi đi vào buổi tối không gọi tên nhau, ma quỷ nghe thấy sẽ nhớ tên và lần theo đó mà gây hại, có thể bắt người để xuống chơi cùng hoặc nhập hồn để quay về dương gian.

Chơi trốn tìm vào ban đêm: Các vong linh rất thích dọa người, thời điểm bạn đang trốn một mình trong bóng tối là thời điểm bạn dễ bị “dọa” nhất.

Thức quá khuya: Lúc cơ thể con người mệt mỏi nhất là đêm khuya, lúc này âm khí lại là lúc vượng nhất, vì vậy bạn không nên thức quá khuya.

Chụp ảnh ban đêm: Chụp ảnh vào buổi tối đôi khi vô tình thu lại được hình ảnh của các vong linh, các vong linh sẽ chụp ảnh cùng bạn và theo về nhà.

Phơi quần áo ban đêm: Quần áo ướt dễ làm cho sóng điện tích tụ, phơi quần áo ướt chẳng khác nào tạo ra hãm tịnh trảo quỷ (cạm bẫy), như vậy, các vong linh sẽ tìm tới bạn để gây rắc rối. Ngoài ra, có quan điểm cho rằng cần kiêng phơi quần áo ban đêm, vì ma quỷ nếu trông thấy có thể sẽ “mượn tạm” mặc. Khi đó thì sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu chúng ta mặc lại.

Mùng 1 THÁNG CÔ HỒN: 9 điều TUYỆT ĐỐI không làm vào đêm khuya kẻo xui xẻo đeo bám, rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tổ chức sinh nhật quá khuya: Có lẽ những người sinh vào tháng 7 âm lịch sẽ phải chịu chút thiệt thòi, bởi nếu tổ chức sinh nhật vào ban đêm thì chưa biết chừng sẽ sinh nhật bạn sẽ có sự tham gia của những “người” không quen biết nữa. Tốt nhất vẫn nên mừng sinh nhật vào ban ngày.

Đi những chuyến xe đêm khuya: Những chuyến xe muộn nói đến ở đây là những chuyến xe vào khoảng từ 11h đêm đến 1h sáng, bởi đó là lúc âm khí vượng nhất trong ngày.

Một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 lịch âm chớ quên chính là đi những chuyến xe muộn vào khung giờ trên, nếu không tránh được thì phải cẩn thận kẻo bị vong hồn ma quỷ bám theo về nhà.

Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. 

Điều này thể hiện tính nhân văn rất cao trong văn hóa của dân tộc Việt Nam, người ta không xa lánh, xua đuổi những kẻ đã từng gây tội ác mà vẫn mở rộng vòng tay, cho chúng được hưởng hơi ấm của tình thương.

Từ khóa:   tháng cô hồn tử vi 12 con giáp

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