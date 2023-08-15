4 điều ai cũng nên làm vào THÁNG CÔ HỒN để xua tan vận xui, rước TÀI LỘC vào nhà

Bên cạnh những nghi thức cúng bái thì người xưa cũng truyền dạy lại cho con cháu mình về những điều không nên làm trong tháng 7 âm này để cầu mong may mắn, bình an.

Dù bạn có tu hành hay không thì việc ăn chay cũng rất tốt cho cả thân và tâm. Hơn nữa, ăn chay một tháng nằm trong khả năng của bạn, không khó khăn như việc ăn chay thường. Vì thế, trong tháng cô hồn , bạn nên ăn chay để tránh điềm dữ. Bởi trong tháng cô hồn bạn nên hạn chế sát sinh các động vật và ăn chay để tâm hồn mình được thanh thản. Nếu không thể thì cũng nên cố gắng ăn chay ngày mồng 1 và 15 tháng này.

Ảnh minh họa: Internet

Làm việc thiện, tránh xung đột

Trong tháng cô hồn, chúng ta nên làm việc thiện để Nên làm nhiều việc thiện trong "tháng cô hồn". Làm việc thiện đặc biệt trong những ngày của tháng 7 âm lịch theo quan niệm dân gian sẽ giúp tích đức và có thể giúp giảm phần xui xẻo mà bạn sẽ gặp phải. Ngoài ra, đây cũng là tháng mà chúng ta nên hạn chế xung đột nhất có thể. Dĩ hòa vi quý, khi chúng ta nhìn mọi việc với con mắt lạc quan thì xui xẻo cũng tự động tan biến.

Nên về sớm

Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, trong tháng 7, những “hồn ma” thường vất vưởng nơi nhân gian. Chính vì thế, trẻ em không nên ra ngoài vào ban đêm. Còn người lớn cũng hạn chế về muộn. Theo quan niệm, việc đi về sớm sẽ giúp chúng ta tránh những điều không may.

Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng 7 cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian theo kinh nghiệm truyền lại mà không ai hay một ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Tuy nhiên, với quan niệm rằng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên người dân vẫn chú trọng làm theo.

Trang trí nhà cửa bằng màu sắc tươi sáng

Những ngôi nhà có nhiều các vật dụng, đồ trang trí màu sẫm, tối như đen, xám,... dễ tụ âm ảnh hưởng không tốt đến tài lộc và vận khí. Do đó, đừng để chúng tiếp tục gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn nữa, đã đến lúc bạn thay "áo mới" cho không gian sống của mình.



Bạn có thể trang trí lại nhà cửa hoặc chọn những đồ nội thất, đồ trang trí với các gam màu tươi sáng hoặc sơn tường màu sáng và ấm như đỏ, hồng, cam... hoặc sử dụng giấy dán tường có gam màu nóng để tăng thêm chỉ số ấm áp cho không gian ngôi nhà giúp gia tăng dương khí, không gian sống của gia đình bạn nhờ thế mà trở nên ấm cúng, dễ chịu hơn.

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