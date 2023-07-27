Tử vi 10 ngày đầu tháng 8/2023: 3 con giáp GỠ BỎ VẬN HẠN thoát kiếp nghèo khổ, ngồi không cũng hưởng lộc lớn TIỀN VÀNG ào ào chui vào két

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn rất lạc quan. Con giáp tuổi Tý có tầm nhìn xa trông rộng và cẩn thận hơn trong cách cư xử nên vận trình sự nghiệp trong tháng 8 sẽ không tệ.

Không chỉ vận may của con giáp này được cải thiện mà tầm nhìn của họ ngày càng trở nên sắc bén, tinh tường. Nhờ đó, họ làm tốt được nhiều việc, giải quyết các rắc rối, chấm dứt những tháng ngày "ví lép".

Họ có sẵn nền móng vững chắc, con đường phía trước cũng xuôi chèo mát mái nên mọi sự thuận buồm xuôi gió. Họ kiếm được nhiều tiền bắt đầu từ mười ngày đầu tiên của tháng 7.

Mỗi ngày, con giáp tuổi Tý đều đón những bất ngờ mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Dần điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng. Trong công việc, Dần thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Con giáp này không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 8/2023 này cho biết, sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Trong thời điểm này, Dần nhận được cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thẳng tính, thành thật và luôn cố gắng phấn đấu làm việc. Từ đầu tháng 8 trở đi, cơ hội đến với người tuổi Tuất rất nhiều. Họ có thể kiếm được khoản tiền lớn, sự nghiệp thăng tiến, tương lai tươi sáng. Đây là con giáp giàu có nhờ cố gắng không ngừng.

Về tình cảm, đây cũng là lúc người tuổi Tuất gặp nhiều vận may, tìm kiếm được ý trung nhân gắn kết cả đời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm