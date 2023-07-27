Tử vi 10 ngày đầu tháng 8/2023: 3 con giáp GỠ BỎ VẬN HẠN thoát kiếp nghèo khổ, ngồi không cũng hưởng lộc lớn TIỀN VÀNG ào ào chui vào két

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 14:11

Từ cuối tháng 7, vận thế của những con giáp này bắt đầu khởi sắc rõ rệt. Dù vậy phải đến đầu tháng 8, tài vận của họ mới bùng nổ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn rất lạc quan. Con giáp tuổi Tý có tầm nhìn xa trông rộng và cẩn thận hơn trong cách cư xử nên vận trình sự nghiệp trong tháng 8 sẽ không tệ.

Họ có sẵn nền móng vững chắc, con đường phía trước cũng xuôi chèo mát mái nên mọi sự thuận buồm xuôi gió. Họ kiếm được nhiều tiền bắt đầu từ mười ngày đầu tiên của tháng 7.

Không chỉ vận may của con giáp này được cải thiện mà tầm nhìn của họ ngày càng trở nên sắc bén, tinh tường. Nhờ đó, họ làm tốt được nhiều việc, giải quyết các rắc rối, chấm dứt những tháng ngày "ví lép".

Mỗi ngày, con giáp tuổi Tý đều đón những bất ngờ mới.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 8/2023: 3 con giáp GỠ BỎ VẬN HẠN thoát kiếp nghèo khổ, ngồi không cũng hưởng lộc lớn TIỀN VÀNG ào ào chui vào két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Dần điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng. Trong công việc, Dần thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Con giáp này không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 8/2023 này cho biết, sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Trong thời điểm này, Dần nhận được cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 8/2023: 3 con giáp GỠ BỎ VẬN HẠN thoát kiếp nghèo khổ, ngồi không cũng hưởng lộc lớn TIỀN VÀNG ào ào chui vào két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thẳng tính, thành thật và luôn cố gắng phấn đấu làm việc. Từ đầu tháng 8 trở đi, cơ hội đến với người tuổi Tuất rất nhiều. Họ có thể kiếm được khoản tiền lớn, sự nghiệp thăng tiến, tương lai tươi sáng. Đây là con giáp giàu có nhờ cố gắng không ngừng.

Về tình cảm, đây cũng là lúc người tuổi Tuất gặp nhiều vận may, tìm kiếm được ý trung nhân gắn kết cả đời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi 3 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 52 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'