Đúng 10 ngày tới (1/5) , 3 con giáp uống no lộc trời, "gánh tiền mỏi lưng" được khuyên mua thêm két đựng tiền

Theo tử vi 12 con giáp 10 ngày tới, người tuổi Tý khá năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Họ thường rất thông minh, linh hoạt và có tài trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, họ cũng có thể hơi cứng đầu và ích kỷ trong một số trường hợp.

Người tuổi Tý có tính cách độc lập và thích tự do, thường không muốn bị ràng buộc và luôn muốn tỏ ra độc lập trong tất cả các quyết định của mình. Con giáp này cũng rất tinh thông về nhân tình thế thái và có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Vận trình của người tuổi Mão trong 10 ngày tới thực sự lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng.

Bản mệnh có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ tốt đẹp và hữu ích từ các mối quan hệ công việc của mình. Sự nghiệp của Mão nhờ vậy có tiến triển tốt, đồng nghiệp và cấp trên chính là những nguồn lực trợ giúp bản mệnh rất lớn trong quá trình hoàn thành mục tiêu.

Thời điểm này người tuổi Mão có thể thoải mái sáng tạo, tạo dựng những bước đi mới trong sự nghiệp, đề xuất phương án mới cũng sẽ rất dễ được tán đồng và thông qua. Hãy cứ mạnh dạn để thể hiện bản thân.

Chẳng những công việc, phương diện tài chính của người tuổi Mão cũng rất khả quan. Tiền bạc nhìn chung rất dư dả nên Mão có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và học hỏi thì Mão sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn tuổi Sửu đều có sức hút riêng, cả bên trong lẫn bên ngoài, và họ đặc biệt nổi bật. Họ là người thực tế, sẵn sàng chịu đựng gian khổ và chịu khó, họ là người làm việc không sợ nghịch cảnh và chỉ yêu một người. 10 ngày tới, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, tiến vào cung đón sinh khí mới. Đếm những khoản tiền lớn tại nhà chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều của cải. Con đường vinh hoa phú quý được mở ra, của cải tứ phương sẽ tự nhiên chảy vào tài khoản, bạn sẽ sống một cuộc sống giàu sang hạnh phúc, vận khí cũng rất mạnh mẽ, chỉ trong vài ngày là có thể gặt hái được rất nhiều.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo