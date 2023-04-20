Đúng 9 ngày (29/4) tới, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, Tổ Tiên ban phước, giàu ú ụ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 15:05

9 ngày (29/4) những con giáp này đếm tiền sái tay, làm đâu trúng đó được khuyên mua thêm két đựng tiền.

Tuổi Thìn

Đa số người tuổi Thìn có tính cách hướng ngoại, cứng cỏi. Họ không phải là kiểu người thích thỏa hiệp. Bản mệnh rất giàu nhiệt huyết với công việc, luôn sống hết mình vì những mục tiêu đã đặt ra. Tuổi Thìn sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Bản mệnh dù sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng không ỷ lại, phó mặc cho số phận. Họ không ngừng tiến lên phía trước, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tử vi dự báo rằng vận trình 9 ngày (29/4) của tuổi Thìn tương đối thuận lợi. Người làm ăn kinh doanh có thể chốt được những đơn hàng lớn, được khách hàng vô cùng tin tưởng.

Người làm công ăn lương cũng có thành tích tốt trong công việc, được cấp trên ghi nhận năng lực và hưởng phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bản mệnh nắm chắc cơ hội tăng lương, thăng chức trong thời gian tới.

Đúng 9 ngày (29/4) tới, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, Tổ Tiên ban phước, giàu ú ụ không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Các bạn thuộc con giáp Mùi, 9 ngày tới (29/4) chương trình nghị sự vạn sự như ý, mở ra ngày tài lộc như trời trồng, tình duyên và sự nghiệp thu hoạch kép, đời sống vật chất phong phú muôn màu, ngày mai sẽ càng phát đạt, và phước lành trong tương lai sẽ là vô tận! Nếu bạn gặp vận may trong sự nghiệp và bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, bạn phải có thể kiếm được nhiều tiền và làm tốt công việc của mình, đó là con Dê tiềm năng cho sự giàu có!

Đúng 9 ngày (29/4) tới, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, Tổ Tiên ban phước, giàu ú ụ không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân rất thông minh, cũng rất sẵn lòng tìm lối thoát trong cuộc sống.

Con giáp này không phải là người đơn giản, luôn có ý tưởng tốt và khả năng chiến thắng bất ngờ để tạo sự viên mãn cho cuộc sống của mình.

Năm nay lại càng thành công đối với người tuổi Thân. Họ nắm bắt thêm nhiều cơ hội mới, tháng 4 sẽ tạo được chỗ đứng trong sự nghiệp và đạt được thành tích tốt.

9 ngày tới (29/4) con giáp tuổi Thân sẽ đạt được mục tiêu như ý muốn, làm ăn phát đạt. Tiềm lực kinh tế mạnh mẽ cho họ thêm dũng khí để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Con giáp này sẽ cố gắng hết sức để phát triển sự nghiệp ở không gian rộng lớn hơn, giúp cải thiện hoàn toàn cuộc sống của mình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20 ngày tới (7/5), 3 con giáp "đổi vận - đổi đời" làm gì cũng giàu sang phú quý, ra ngõ đụng trúng hũ vàng

Đúng 20 ngày tới (7/5), 3 con giáp "đổi vận - đổi đời" làm gì cũng giàu sang phú quý, ra ngõ đụng trúng hũ vàng

Những con giáp này giàu có trong 20 ngày tới, được khuyên mua thêm két sắt để đựng tiền.

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