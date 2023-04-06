Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp "qua cơn bĩ cực" làm đâu trúng đó, cần mua thêm két đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 14:27

Hãy xem những con giáp này là ai nhé.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp thì những người tuổi Tuất thường là con giáp có tính cách những người tuổi Tuất rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc. Tử vi trong 100 ngày tới những người tuổi Tuất này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Từ tháng 5 đến tháng 7, sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ  cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực' làm đâu trúng đó, cần mua thêm két đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần đa phần đều mang tính cách mạnh mẽ, sôi nổi. Họ cũng có thái độ sống lạc quan, tích cực và giàu ý chí vươn lên.

Trong đám đông họ thường trở thành tâm điểm chú ý. Con giáp tuổi Dần rất đa nghi, khó tin tưởng người khác. Nhưng khi đã tin người, họ thường một lòng một dạ, giàu tình cảm và ngay thẳng.

100 ngày tới, người tuổi Dần nỗ lực nhiều hơn để theo đuổi đam mê, đạt được mục tiêu họ đã đề ra trước đó.

 

Trong công việc, con giáp này sẽ được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này cần tập trung, chăm chỉ thể hiện hết tài năng của mình.

Ngoài ra, họ cũng cần chuẩn bị cho các chuyến đi công tác xa hoặc công việc cần di chuyển nhiều hơn trong thời gian tới.

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực' làm đâu trúng đó, cần mua thêm két đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con rắn thông minh, chủ động, giỏi nắm bắt cơ hội, làm ăn thì phi nước đại, vượt chướng ngại vật, khó khăn nào cũng không chùn bước, ngoài ra còn tinh thông lục căn, giỏi tính toán, giỏi phân tích các mối quan hệ, giàu có năng lực hành động mạnh mẽ, bất kể thời điểm nào cũng sẽ dùng hành động thiết thực để đấu tranh, vì vậy bạn luôn có thể không ngừng tiến lên và đón nhận vận may.

Sau 100 ngày tới người tuổi Tỵ sẽ được các sao tốt bảo hộ và có thể vươn lên mạnh mẽ. May mắn vây quanh bạn, kẻ gian tránh xa, có nhiều điều bất ngờ, hãy nắm bắt cơ hội để có thêm của cải, xua đuổi nghèo khó và khó khăn. Con rắn quyến rũ, gặp được kẻ mạnh sẽ càng mạnh mẽ, có thể mang lại sự nghiệp thăng tiến, tiền tài tích lũy, khiến cuộc sống sung túc, người nhà khỏe mạnh sung túc, ngày nào cũng có thể cười nói.

 

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