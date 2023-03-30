Đúng 100 ngày tới, Thần tài "điểm mặt" 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, giàu sang phát hờn

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 13:01

Thời điểm 100 ngày tới, những con giáp có tên sau khiến triệu người ganh tỵ vì quá giàu có. Theo dõi xem có tên bạn không nào?

Tuổi Tỵ

Phụ nữ sinh năm Tỵ vốn duyên dáng và quyến rũ, có cá tính cao quý. Nhưng sau khi kết hôn, họ trở nên rất đoan chính, không còn ăn diện như trước, lấy gia đình làm đầu, nề nếp gia phong, ngoan ngoãn chăm sóc chồng. Họ thuộc về những người phụ nữ lớn tuổi và chồng của họ là trụ cột.

Sau 100 ngày tới bạn nhất định có thể tạo nên một thế giới rực rỡ và trở thành một người đàn bà giàu có và quyền lực.

Đúng 100 ngày tới, Thần tài 'điểm mặt' 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, giàu sang phát hờn - Ảnh 1
100 ngày tới tuổi Tỵ "gánh tiền mỏi lưng". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

‏Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. ‏

‏Trong 100 ngày tới, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Đúng 100 ngày tới, Thần tài 'điểm mặt' 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, giàu sang phát hờn - Ảnh 2
Trong 100 ngày tới, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu không có gì phải lo lắng trong tiết nhuận Âm lịch năm nay. Bởi họ không chỉ giải quyết được vấn đề cá nhân mà còn tìm được bến đỗ mới trong công việc.

Dù không quá hài lòng với công việc trước đây thì con giáp này cũng không nản chí mà luôn tìm kiếm cơ hội để thay đổi.

Trong tháng 100 ngày tới, con giáp tuổi Sửu sẽ có cơ hội mới. Họ nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên từ những người xung quanh để có thêm động lực phấn đấu trên cương vị mới.

Trong chuyện tình cảm, những người này cũng có những tin vui. Trong khi giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, con giáp này gặp được đối tượng ưng ý, có thể tiến triển thành tình yêu đẹp.

Có thể nói, trong tháng Âm lịch này, họ có nhiều niềm vui bất ngờ, nhiều mong ước, lý tưởng sẽ thành hiện thực.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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