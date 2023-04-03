Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp "qua cơn bĩ cực" Thần Tài mang tiền tới tận cửa, Quý Nhân tạo cơ hội vàng, tiền cất chật két

Tâm linh - Tử vi 03/04/2023 11:34

100 ngày tới những con giáp có tên sau được khuyên mua thêm két đựng tiền...

Tuổi Tuất 

Tuất sống nhân hậu, độ lượng, bên ngoài rất ít nói, không hay thể hiện cảm xúc của bản thân. Con giáp này dù giỏi giang nhưng vẫn không ngừng học hỏi. Tuất cầu tiến và tự tin vào bản thân, luôn cố gắng, vươn lên không ngừng chứ không hài lòng về những gì mình đã có.

Trong 100 ngày tới, công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng, một bước đổi đời. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to.

Bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Tuất trong tuần mới này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Tuất đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực' Thần Tài mang tiền tới tận cửa, Quý Nhân tạo cơ hội vàng, tiền cất chật két - Ảnh 1
Trong 100 ngày tới, tuổi Tuất công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

100 ngày tới là thời điểm vận may sáng sủa, rộng mở đối với người tuổi Sửu. Những kế hoạch, dự định đang trì trệ ở thời điểm hiện tại sẽ có thể gặt được những thành tựu ban đầu vào thời gian này. Với năng lực xử lý thiên bẩm và đức tính kiên trì, người tuổi Sửu có thể bứt phá vượt qua mọi rào cản mà không sợ trầy vi tróc vẩy.

Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu trong tháng mới là hãy có kế hoạch dài hạn, chuẩn bị chu đáo trước mọi tình huống phát sinh trong đầu tư, kinh doanh để tránh rủi ro bất ngờ.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu với bản tính chân thành sẽ may mắn được nửa kia thấu hiểu, cảm thông và yêu thương trong thời gian tới.

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực' Thần Tài mang tiền tới tận cửa, Quý Nhân tạo cơ hội vàng, tiền cất chật két - Ảnh 2
100 ngày tới là thời điểm vận may sáng sủa, rộng mở đối với người tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu rất thông minh, tư duy rất năng động, suy nghĩ tích cực, cầu tiến.

Con giáp này có mùa hè sôi động với nhiều không gian để thăng tiến. Họ có thể gặp được nhiều quý nhân và nhận được những sự giúp đỡ kịp thời.

Làm việc hiệu quả, liên tục đón nhận các kết quả tốt khiến cho trạng thái tinh thần của con giáp tuổi Dậu luôn phấn chấn, lạc quan.

Người tuổi Dậu cũng có sự nghiệp vững vàng, không lo thất nghiệp. Xung quanh họ có nhiều quý nhân giúp đỡ nên tâm nhìn rộng mở, sự phát triển ngày càng được tăng tốc.

100 ngày tới này là thời điểm con giáp tuổi Dậu có thu hoạch phong phú, tài lộc dư dả.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Những con giáp này, sau ngày 1/4 gặp được nhiều may mắn, tài lộc tăng lên không ngừng, gia đạo êm ấm.

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