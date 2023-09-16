Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, hao tài tốn của, tài vận không thông, khó khăn nối tiếp khó khăn 

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, tình hình tài chính của tuổi Dần suy giảm, hãy đề phòng mất tiền, trộm cắp khi đi ra ngoài chơi hoặc đề phòng việc bị rơi điện thoại, rơi trang sức có giá trị khi đi du lịch. Phần lớn những bạn tự tay mở công ty, cửa hàng làm ăn kinh doanh trong ngày này lại có lộc, chịu khó chịu khổ thì trời thương.

Ngũ hành Mộc - Thổ tương khắc khiến tình duyên không mấy tươi sắc. Những ai không cùng tần số và đời sống tinh thần giống bạn, họ sẽ tự động tách rời khỏi bạn, vì thế nên đừng có hối tiếc làm gì cho tốn thời gian. Nếu bạn bè mượn tiền mãi không trả thì đó cũng chẳng phải người bạn tử tế, nếu tốt thì họ đã không để bạn phải phàn nàn.

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, tương lai sự nghiệp xấu tệ, tuổi Mùi làm đâu hỏng đấy đụng vào việc gì là việc đó đổ bể khiến mọi người vô cùng thất vọng. Tiền tài vật chất biến động, đừng nên chủ quan trước sự hao hụt nhỏ, rất có thể đó sẽ là khởi đầu cho những ngày tháng tăm tối sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi yêu thương nên vừa phải, không vồ vập quá cũng không được thờ ơ, cái gì quá đều phản tác dụng…. Hãy biết cân bằng mối quan hệ của cả 2 để mọi thứ có thể nhẹ nhàng bước qua giai đoạn khó khăn này.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, vận lâm Tỷ Kiên nên sự nghiệp Ngọ lao đao, gặp tiểu nhân, hay phải đứng ở thế bị động. Ngọ là con giáp hiền lành, chăm chỉ nên lúc mới vào cơ quan rất hay bị người khác lợi dụng. Người làm lâu năm thì bận rộn trong công việc, khó có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí bạn còn phải làm thêm giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tương Hại đe dọa đến sự ổn định của túi tiền khi mà Ngọ phải chi thêm nhiều khoản cho việc học hành của con cái, sức khỏe của bản thân. Người làm kinh doanh nên tìm hiểu thêm nhu cầu của người tiêu dùng, đừng bảo thủ trong lối mòn tư tưởng kẻo hàng hóa ế ẩm.

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