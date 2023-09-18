Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, 3 con giáp gặp họa thị phi, khó khăn muôn trùng, mây đen che khuất con đường tài lộc 

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Dần dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đừng để sự nóng nảy chi phối khiến bản mệnh làm ra những hành động nông nổi, gây ảnh hưởng đến tiền đồ.

Ngày mới còn mang đến những tác động không mong muốn với tuổi Dần, nhất là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đừng nên ham vui, đồng thời giữ khoảng cách với người khác. Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Con giáp này khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình.

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, người tuổi Mão dường như luôn bắt ép người ta làm theo ý mình mà chẳng có một lời giải thích thuyết phục hay có lý do rõ ràng. Tuy nhiên, con giáp này nên nhớ chẳng ai thích nghe lời người khác vô điều kiện đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, con giáp xui xẻo ngày 18/9/2023 này hãy xem lại cách ứng xử của mình với mọi người, nếu bạn không muốn mọi người đều dần dần bỏ bạn mà đi. Muốn chỉ huy người khác thì trước hết, bạn phải khẳng định được giá trị và vị thế của mình trong tập thể.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, Kiếp Tài khiến người tuổi Dậu hiểu rõ mặt xấu của một người nào đó. Sự khách quan là rất cần thiết kẻo bạn chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực về họ. Rất may mắn là đây là ngày mà bạn không gặp khó khăn trong việc nhìn mọi việc tổng thể, đa chiều. Đừng đề cao tính cá nhân, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh tránh xa những tác nhân tiêu cực trong hôm nay bằng việc tự nấu một bữa ăn ngon, kiếm cho mình một bộ phim hay và thư giãn là cách để bạn có một buổi tối dễ chịu sau những ồn ào, mệt mỏi thời gian gần đây.

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