Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, 3 con giáp gặp họa thị phi, khó khăn muôn trùng, mây đen che khuất con đường tài lộc 

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 04:16

Chia buồn với con giáp xui xẻo hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023. Bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hãy cố gắng hết sức để vượt qua, chớ bỏ cuộc giữa chừng nhé.

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Dần dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đừng để sự nóng nảy chi phối khiến bản mệnh làm ra những hành động nông nổi, gây ảnh hưởng đến tiền đồ.

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, 3 con giáp gặp họa thị phi, khó khăn muôn trùng, mây đen che khuất con đường tài lộc  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới còn mang đến những tác động không mong muốn với tuổi Dần, nhất là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đừng nên ham vui, đồng thời giữ khoảng cách với người khác. Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Con giáp này khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, người tuổi Mão dường như luôn bắt ép người ta làm theo ý mình mà chẳng có một lời giải thích thuyết phục hay có lý do rõ ràng. Tuy nhiên, con giáp này nên nhớ chẳng ai thích nghe lời người khác vô điều kiện đâu. 

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, 3 con giáp gặp họa thị phi, khó khăn muôn trùng, mây đen che khuất con đường tài lộc  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, con giáp xui xẻo ngày 18/9/2023 này hãy xem lại cách ứng xử của mình với mọi người, nếu bạn không muốn mọi người đều dần dần bỏ bạn mà đi. Muốn chỉ huy người khác thì trước hết, bạn phải khẳng định được giá trị và vị thế của mình trong tập thể.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, Kiếp Tài khiến người tuổi Dậu hiểu rõ mặt xấu của một người nào đó. Sự khách quan là rất cần thiết kẻo bạn chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực về họ. Rất may mắn là đây là ngày mà bạn không gặp khó khăn trong việc nhìn mọi việc tổng thể, đa chiều. Đừng đề cao tính cá nhân, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối.

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 18/9/2023, 3 con giáp gặp họa thị phi, khó khăn muôn trùng, mây đen che khuất con đường tài lộc  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh tránh xa những tác nhân tiêu cực trong hôm nay bằng việc tự nấu một bữa ăn ngon, kiếm cho mình một bộ phim hay và thư giãn là cách để bạn có một buổi tối dễ chịu sau những ồn ào, mệt mỏi thời gian gần đây. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/9/2023, 3 con giáp vướng vào chuyện thị phi, XUI XẺO TẬN MẠNG, tiền mất tật mang 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/9/2023, 3 con giáp vướng vào chuyện thị phi, XUI XẺO TẬN MẠNG, tiền mất tật mang 

Trong ngày Chủ Nhật 17/9/2023, 3 con giáp này cẩn trọng lời nói và hành động kẻo vướng vào chuyện thị phi không đáng có, không cẩn trọng thì hao tài tốn của. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đúng hôm nay tử vi con giáp thứ 2 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 44 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc