Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 20/09/2023, 3 con giáp vận xui bủa vây, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, làm gì cũng nên cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 06:00

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 20/09/2023, 3 con giáp này nên cẩn trọng nếu không muốn gặp thêm họa vào thân nhé. 

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 20/09/2023, người tuổi Mùi sẽ gặp phải sự chỉ trích hoặc phản đối từ sếp và đồng nghiệp. Cảm giác mất tập trung và sai sót trong công việc quan trọng có thể xảy ra. Điều quan trọng là bạn nên cố gắng vượt qua áp lực này và không để tâm đến những lời phê bình tiêu cực từ người khác. Hãy kiểm tra công việc của bạn một cách kỹ lưỡng và tìm ý kiến từ những người có kinh nghiệm hơn để cải thiện.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 20/09/2023, 3 con giáp vận xui bủa vây, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, làm gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, bạn có thể sẽ phải đối diện với những khoản nợ hoặc phải trả tiền mà bạn không dự định. Cảnh báo cảm giác bị lừa đảo hoặc mất cắp tiền bạc cũng có thể xuất hiện. Để đối phó với tình hình này, bạn cần thận trọng và khôn ngoan trong việc quản lý tiền bạc. Hãy tránh những hình thức đầu tư hoặc kinh doanh có nguy cơ rủi ro.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 20/09/2023, người tuổi Thân có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tự cô lập bản thân. Dù sao bên cạnh Tuổi Thân vẫn còn những người rất đáng tin cậy để có thể xin những lời khuyên hữu ích mỗi khi bản thân gặp phải hoàn cảnh nan giải.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 20/09/2023, 3 con giáp vận xui bủa vây, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, làm gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Thân đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ biết đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình. Tinh thần của con giáp này dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, chuyện công việc, lời nói của những người xung quanh.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 20/09/2023, người tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc khi gặp Thương Quan lâm mệnh. Bạn không gian dối nhưng dễ gặp phải người dối gian, lươn lẹo trong công việc, buôn bán. Tốt nhất hôm nay bạn không nên đưa ra quyết định quan trọng như thay đổi công việc, đầu tư dự án mới mà nên nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng đã.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 20/09/2023, 3 con giáp vận xui bủa vây, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, làm gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc phải cẩn trọng hết sức vì lâm Tương Xung. Hôm nay Hợi không nên đem theo nhiều tiền ra ngoài đường, cẩn thận cướp giật, mất mát đồ đạc, tiền bạc. Nhà không nên cho người lạ tùy tiện vào phòng kẻo xảy ra hiểu lầm liên quan đến tiền bạc trong nhà. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng hôm nay, thứ Ba 19/09/2023, mây đen kết thành bão, 3 con giáp gặp vận xui, tiểu nhân hãm hại, tài vận xuống thấp

Đúng hôm nay, thứ Ba 19/09/2023, mây đen kết thành bão, 3 con giáp gặp vận xui, tiểu nhân hãm hại, tài vận xuống thấp

Khi may mắn đi qua, vận xui kéo đến, 3 con giáp này hãy cố gắng vượt qua nhé. Một chút sóng gió và thử thách sẽ giúp bạn thêm kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay tử vi con giáp thứ 4 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 15 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'