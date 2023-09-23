Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, 3 con giáp Hung Vận tăng mạnh, dễ gặp Tam Tai, Tài Lộc mất hết, tình cảm cũng kém sắc 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, Kiếp Tài cản trở đường công việc của tuổi Mão. Nếu ai có hẹn ký hợp đồng làm ăn hoặc gặp khách hàng mới trong ngày này nhớ cẩn thận kẻo bị lừa. Bản mệnh dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, quá tự tin vào khả năng của mình. Đứng trước những quyết định lớn liên quan đến tiền bạc, bản mệnh nên thận trọng suy tính kỹ càng, đừng vội vàng quyết định theo cảm tính.

Đường tình cảm không tốt do Mộc Kim bất dung. Hi vọng bạn có đủ sức mạnh bảo vệ tình yêu của mình, đừng vì một vài lời nói của người khác mà khiến mối quan hệ này đi vào bế tắc. Ở thời điểm hiện tại, nhiều bạn trẻ cố chấp không nghe cha mẹ khuyên răn, hãy cẩn thận vì chưa chắc bạn đã đúng.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, công việc của tuổi Ngọ dễ gặp trục trặc. Con giáp này nên tránh đụng chạm, gây gổ với những người có chức quyền. Bản mệnh cũng không nên đi phỏng vấn xin việc vì khả năng thành công rất thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Nay sẽ có những rắc rối bất ngờ khiến tuổi Ngọ phải đau đầu xử lý. Vì tiền mà làm khổ bản thân, cày cuốc không có ngày nghỉ, lúc nào cũng thấy thiếu tiền. Con giáp này mệt mỏi với việc cạnh tranh, cơm áo gạo tiền nhưng vẫn phải cố vì không có ai chống lưng cho mình.

Thêm vào đó, con giáp này còn cảm thấy mệt mỏi trong chuyện tình cảm. Tuổi Ngọ dễ nổi nóng, có xích mích với những người thân thiết nhất. Các mối quan hệ xảy ra bất hòa khiến bản mệnh thấy khó xử không biết đứng về phía ai.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, Thiên Quan lâm vận đem lại xui xẻo cho tuổi Thân. Đáng lo là bản mệnh sẽ gặp nhiều rào cản trong quá trình làm việc, nhất là những bạn vừa đi làm ở cơ quan mới. Do làm việc thiếu tập trung nên dễ gây ra nhiều sai lầm trong quá trình xử lý khúc mắc từ khách hàng đem tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính hơi eo hẹp do bạn phải tiêu tốn quá nhiều thứ trong thời gian này. Bạn nên xem xét cụ thể cái gì cần thiết cái gì không, tránh mua về lại không dùng tới. Nếu đang có nhiều gánh nặng về tiền bạc thì bạn nên nhờ người thân giúp đỡ, tự gồng gánh trong thời gian dài sẽ kiệt sức.

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