Tử vi thứ Hai ngày 2/10/2023 của 12 con giáp: Tỵ đón tin vui về phương diện tài lộc, Hợi dễ gặp quý nhân phù trợ, Dần ngồi không giàu sang cũng tự tìm đến

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 2/10/2023 hôm nay, tuổi Tỵ đón tin vui về phương diện công danh sự nghiệp. Bản mệnh được đánh giá cao bởi năng lực, sự cống hiến hết mình và chính những đặc điểm nổi trội đó đã khiến bản mệnh giành được cơ hội để tỏa sáng.

Nay cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Tỵ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa kia của mình. Công việc thuận lợi khiến cho tinh thần của con giáp này vô cùng vui vẻ và phấn chấn. Hôm nay, bản mệnh có thể cùng với người thân ăn tổ chức ăn uống quây quần.

Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi Tỵ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Song lúc nào cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách năng động, hoạt bát. Bản mệnh thích những nơi náo nhiệt, vui nhộn. Trong cuộc sống, con giáp này khá hòa đồng, biết cách đối nhân xử thế nên được mọi người yêu quý.

Tuổi Hợi có tấm lòng lương thiện, luôn tích cực trong việc giúp đỡ người khác. Bản mệnh dễ rung động trước những hoàn cảnh khó khăn và sẽ luôn tìm cách giúp đỡ họ.

Tử vi dự báo rằng ngày 2/10/2023, người tuổi Hợi gặp được quý nhân phù trợ. Con giáp này giải quyết được các vấn đề khó khăn trước mắt, công việc được tiến hành thuận lợi hơn. Thu nhập của con giáp này cũng tăng lên khá nhiều, tiền tiêu rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 2/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vượt qua nhiều thử thách, cố gắng dành nhiều công danh về bản thân.

Công việc: Người tuổi Dần còn nhiều việc cần cân nhắc, luôn cố gắng dành nhiều công danh về bản thân.

Tình cảm: Bạn muốn tìm người có cùng chí hướng, luôn bên cạnh người ấy chia sẻ những chuyện thú vị trong cuộc sống.

Tài lộc: Cơ hội nắm lấy tiền tài đã nhận được nhiều cơ hội từ quý nhân.

Sức khoẻ: Bản thân thường học thêm võ thuật khi có thời gian rảnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.