Đúng 10h sáng ngày 1/10/2023: 3 con giáp hưởng lộc trời ban, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tình đều viên mãn thăng hoa

Tử vi ngày 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chuyện tình đang có nhiều thay đổi tích cực, bạn và đối phương thường ở cạnh nhau.

Tình cảm: Người tuổi Hợi tình cảm khá may mắn, bạn và đối phương luôn có nhau.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn may mắn gặp những suôn sẻ trong công việc.

Tài lộc: Cải thiện thêm nguồn thu nhập bằng cách làm thêm các công việc liên quan.

Sức khoẻ: Nên xét nghiệm khi có các vấn đề liên quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong những con giáp giàu có nhưng lại không bao giờ để người khác biết về tài sản của mình. Bản mệnh khá kín tiếng và không muốn người khác bàn tán về chuyện tiền bạc, tài chính của mình.

Tuổi Thìn chỉ âm thầm làm việc. Khi có điều kiện kinh tế, con giáp này sẽ lặng lẽ giúp đỡ những người khác khó khăn. Nhờ đó, phúc phần của con giáp này ngày một lớn, về già được hưởng cuộc sống an nhàn.

Dù nắm nhiều tiền trong tay, tuổi Thìn vẫn luôn khiên tốn, không tự cao tự đại hay phô trương. Con giáp này luôn trân trọng những gì mình đang có. Họ không ngừng phấn đấu mỗi ngày để gặt hái nhiều thành công hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 1/10/2023, tuổi Mùi phát huy được năng lực cá nhân và tạo được bước đột phá trong lĩnh vực mới, mọi người đánh giá rất cao về khả năng xoay sở của bản mệnh. Cũng nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt và thích nghi nhanh nên con giáp này không gặp phải nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bản mệnh bị ảnh hưởng tiêu cực. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên phai nhạt, thờ ơ khi hai người không quan tâm nhiều tới cảm xúc của nhau, thiếu sự sẻ chia và tương tác, chỉ mải mê với những công việc và thế giới riêng.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay nếu có việc quan trọng, bản mệnh có thể chọn xuất hành hướng Tây Bắc - Hỷ thần để gặp nhiều may mắn hoặc hướng Tây Nam - Tài thần để giúp mọi việc suôn sẻ, tỷ lệ thành công cao hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.