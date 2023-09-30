Liên tiếp 5 ngày (1, 2, 3, 4, và 5/10): 3 con giáp từ nay ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 18:42

Liên tiếp 5 ngày tới, những con giáp sau chỉ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp nên đã giàu lại càng giàu hơn, hứa hẹn công danh - tài lộc tỏa sáng rạng ngời.

Tuổi Tuất 

Liên tiếp 5 ngày (1, 2, 3, 4, và 5/10) tuổi Tuất công việc thuận lợi. Con giáp này lạc quan, tích cực và điều đó giúp đạt được thành công. Bản mệnh rất xông xáo tìm kiếm cơ hội để khẳng định năng lực bởi hiểu rằng đó là cách để thăng tiến nhanh nhất.

Vận trình tình duyên của con giáp này vô cùng hài hòa. Tuổi Tuất học được cách bỏ qua những bất đồng và tìm được tiếng nói chung với đối phương và mối liên kết sâu sắc giữa hai người. Bản mệnh tin rằng chỉ cần cả hai cùng nhau cố gắng thì có thể khiến tình hình được cải thiện tốt hơn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Liên tiếp 5 ngày (1, 2, 3, 4, và 5/10): 3 con giáp từ nay ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão có tính cách phóng khoáng, đối xử biết điều với những người xung quanh. Dù giàu sang, phú quý nhưng con giáp này không thích khoe mẽ và càng cố gắng tỏ ra giản dị. Người tuổi Mão giỏi giang, kiếm tiền tốt nhưng khiêm tốn, ăn nói dễ nghe, không thích phô trương. Người ngoài nhìn vào không thể biết được bên trong con giáp này thế nào.

Tuổi Mão luôn giữ thói quen sống đơn giản như thuở cơ hàn. Liên tiếp 5 ngày (1, 2, 3, 4, và 5/10), con giáp này chỉ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp nên đã giàu lại càng giàu hơn. Vận trình của tuổi Mão khá hanh thông. Về hậu vận, con giáp này có thể hưởng cuộc sống an nhàn.

Liên tiếp 5 ngày (1, 2, 3, 4, và 5/10): 3 con giáp từ nay ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Liên tiếp 5 ngày (1, 2, 3, 4, và 5/10), những người tuổi Sửu quyết tâm hoàn thành công việc được giao.

Công việc: Người tuổi Sửu có công việc tốt, làm việc hoàn thành đúng chức trách, hạn chế. 

Tình cảm: Bạn dành nhiều thời gian cho bản thân, chăm chú vào công việc. 

Tài lộc: Tài lộc chuẩn chỉnh, quan tâm nhiều đến vấn đề kinh tế.  

Sức khỏe: Bạn có hoạt động ngoài trời nhiều, nên dùng kem chống nắng.

Liên tiếp 5 ngày (1, 2, 3, 4, và 5/10): 3 con giáp từ nay ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10h sáng ngày 1/10/2023: 3 con giáp hưởng lộc trời ban, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tình đều viên mãn thăng hoa

Đúng 10h sáng ngày 1/10/2023: 3 con giáp hưởng lộc trời ban, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tình đều viên mãn thăng hoa

Ngày 1/10/2023, 3 con giáp sau phát huy được năng lực cá nhân và tạo được bước đột phá trong lĩnh vực mới, do vậy làm đâu thắng đó, cơ may giàu có bất ngờ ập đến.

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