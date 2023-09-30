Đúng 2 ngày 5 và 7/10: 3 con giáp đã đến thời điểm đổi đời, phúc khí dồi dào, tài vận tăng vọt, công danh rộng mở

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 29/9/2023, tuổi Hợi công danh hanh thông, nhất là những người đang muốn thăng quan tiến chức. Con giáp này luôn chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm, biết đứng lên sau khi vấp ngã và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, đây là lúc những phẩm chất tuyệt vời được phát huy.

Vận trình tình cảm cũng vô cùng thuận lợi, các cặp đôi nếu tình cảm đã chín muồi thì có thể tính chuyện trăm năm, về chung một mái nhà. Người độc thân hãy giảm bớt những tiêu chuẩn xuống và lắng nghe tiếng gọi của con tim để sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Vận trình tài lộc cũng tăng tiến khá nhanh. Quý nhân che chở, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc về tay một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, bản mệnh cần học cách quản lý tài chính để bảo vệ thành quả của mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, khéo léo, sắc sảo trong ứng xử, giao tiếp. Bản mệnh có sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Con giáp này luôn được mọi người yêu mến vì tính cách dễ gần và có tinh thần cầu tiến.

Tử vi nói rằng cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Thìn có vận trình tài lộc thăng hoa, may mắn liên tiếp. Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, công việc thuận lợi. Người làm công việc đầu tư có khả năng trúng lớn, làm đâu thắng đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 27/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay thường chia sẻ bảng công việc với người khác.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay rất biết cách chia sẻ công việc, làm việc chu đáo, hạn chế rất nhiều những sai sót khi xảy ra.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm muộn phiền, hiền hòa và đối đãi với đối phương chân thành.

Tài lộc: Mức thu nhập hiện tại nên cân nhắc kĩ khi bạn cần đầu tư tài sản lớn.

Sức khoẻ: Bản thân bạn hiểu được tình hình sức khỏe hiện tại, nên cân nhắc các vấn đề khi hoạt động ngoài trời.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.