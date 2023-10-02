Tử vi tuần mới (2/10 đến 8/10), 3 con giáp DUYÊN LÀNH TÌM ĐẾN, cuộc sống lên hương, tài vận hanh thông, thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 11:40

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất tuần (2/10 đến 8/10), cuộc sống có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn bao giờ hết. Tài vận hanh thông, thành công trên con đường công danh sự nghiệp.

Tử vi tuần mới (2/10 đến 8/10): Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 2/10 đến 8/10/2023, tuổi Sửu có một tuần khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này nhận được sự tin tưởng nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp đố kỵ, bản mệnh cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công.

Tử vi tuần mới (2/10 đến 8/10), 3 con giáp DUYÊN LÀNH TÌM ĐẾN, cuộc sống lên hương, tài vận hanh thông, thành công rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Tuổi Sửu luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư. Nếu con giáp này quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Vận trình tình cảm dần tiến triển tích cực hơn khi bản mệnh và nửa kia đã học được cách bao dung cho nhau. Dù đôi bên vẫn còn những tật xấu khó sửa, xong không ai lấy đó làm lý do để soi mói, xét nét người còn lại, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Tử vi tuần mới (2/10 đến 8/10): Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp tuần mới từ 2/10 đến 8/10/2023, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển cực kì nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Tử vi tuần mới (2/10 đến 8/10), 3 con giáp DUYÊN LÀNH TÌM ĐẾN, cuộc sống lên hương, tài vận hanh thông, thành công rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tuần. Người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, trong khi đó người làm kinh tế thì thu lợi nhuận từ các mối khách hàng, ký kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng.

Con giáp này cũng sẽ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dường như người bạn thầm mến đã lâu cũng có cảm giác tương tự dành cho bạn. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương nhé, khả năng thành công rất cao đấy.

Tử vi tuần mới (2/10 đến 8/10): Tuổi Thân

Có dấu hiệu cho thấy con giáp tuổi Thân đang ngày càng trì trệ và mất cảm hứng trong công việc, bạn nên tìm cách thoát khỏi nhịp điệu sống đều đặn mỗi ngày để tìm hương vị khác lạ. Thực ra đôi khi chỉ cần bạn dành chút thời gian cho riêng mình, đọc sách hoặc nghe nhạc, suy tư một chút về cuộc đời cũng giúp bạn lấy lại được năng lượng, có được tinh thần tốt hơn để quay lại với nhiệm vụ của mình.

Tử vi tuần mới (2/10 đến 8/10), 3 con giáp DUYÊN LÀNH TÌM ĐẾN, cuộc sống lên hương, tài vận hanh thông, thành công rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn xuất hiện vào đầu tuần mang lại cho bạn nhiều ý tưởng hay ho, hãy tập trung để biến chúng thành hiện thực. Tuy nhiên, bên cạnh đó bạn cũng nên thận trọng vì có thể sự thiếu thực tế khiến bạn bị nhiều người chỉ trích vào những ngày còn lại trong tuần.

Tình yêu trọn vẹn càng là cơ hội tốt để bản mệnh có thêm sức mạnh để theo đuổi những mục tiêu cuộc đời. Trong gia đình, mỗi người một việc sẽ khiến mọi thứ trở nên hài hòa hơn, vì thế, đừng ngại nhờ người ấy hỗ trợ việc nhà cho bạn nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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