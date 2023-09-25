Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023): 3 con giáp phát triển vượt bậc, cuộc sống lên hương, tình cảm và sự nghiệp đều tốt đẹp 

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 03:06

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023) dự đoán tình hình tài chính, tình yêu, sự nghiệp của 3 con giáp này sẽ trở nên tốt đẹp và phát triển hơn bao giờ hết. 

 

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023): Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được cát tinh Thiên Đức che chở nên công việc trong tuần không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

Dù đang có lợi thế nhưng bạn vẫn cần phải nỗ lực cố gắng và kiên trì với những mục tiêu đặt ra để nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng trong tuần này. Đừng đứng núi này trông núi nọ hay làm việc này chưa xong đã vội ngóng trông việc khác. Bạn cần hoàn thiện dứt điểm mỗi dự án mình đảm nhận.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023): 3 con giáp phát triển vượt bậc, cuộc sống lên hương, tình cảm và sự nghiệp đều tốt đẹp  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc có một vài điểm sáng, đầu tư kinh doanh bước đầu đều có lãi. Lợi nhuận thu về tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng lên, tích tiểu thành đại, bạn nên hài lòng với hiện tại thì mới có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023), vận trình tình cảm của tuổi Sửu vẫn ổn định, không thấy có bước chuyển biến nào đáng kể nhưng cũng không gặp phải nhiều trở ngại. Con giáp này và đối phương có lẽ nên làm mới bầu không khí giữa hai người bằng buổi hẹn hò lãng mạn nào đó.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023): Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023)của 12 con giáp, trong công việc, tuổi Mùi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là nữ giúp tháo gỡ được những vấn đề làm khó bản mệnh bấy lâu. Nhân lúc này, con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội khẳng định bản thân.

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Tiền bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là bản mệnh biết thế mạnh của mình là gì và giành ưu thế khi cạnh tranh nên thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023): 3 con giáp phát triển vượt bậc, cuộc sống lên hương, tình cảm và sự nghiệp đều tốt đẹp  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi đón nhân duyên khá vượng. Nữ giới sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam giới ở phương diện này. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp.

Nhân duyên tới khá bất ngờ, song con giáp này cũng cần ghi nhớ bài học về lòng chung thủy, chớ đứng núi này trông núi nọ. Người đã có đôi hay đã lập gia đình nên có sự tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023): Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân có thể khá đặc biệt khi bước sang tuần mới (25/9 - 1/10/2023). Bạn sẽ trải qua một tuần nhiều biến động nhưng nhìn chung cũng có khá nhiều sự thay đổi tích cực, rất đáng để mong chờ.

Trước hết là đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân trong tuần mới có thử thách nhưng cũng có cả cơ hội để chứng tỏ năng lực, phát huy khả năng xoay xở và linh hoạt của bản thân. Cứ làm mọi thứ tuần tự là ổn, còn nếu làm mọi thứ hấp tấp quá dễ rơi vào cảnh dục tốc bất đạt.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10/2023): 3 con giáp phát triển vượt bậc, cuộc sống lên hương, tình cảm và sự nghiệp đều tốt đẹp  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tín hiệu tốt dành cho nam mệnh là bạn có thể sẽ được quý nhân nâng đỡ, hay được cấp trên để ý, nên tranh thủ cơ hội này để tạo đường thăng tiến cho bản thân.

Tiền bạc trong tuần chủ yếu đến từ việc ngoại giao làm ăn của bản mệnh. Tuổi này cần chú ý đến các khoản chi ngoài kế hoạch hoặc những khoản chi cho con cái.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, 3 con giáp tiền về ngập két, lộc về đầy tay, không lo chuyện chi tiêu, tình duyên nở rộ

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, 3 con giáp tiền về ngập két, lộc về đầy tay, không lo chuyện chi tiêu, tình duyên nở rộ

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