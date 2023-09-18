Tử vi tuần mới 18/9 - 24/9/2023, 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, một bước lên thành đại gia, cả tuần phát tài

Tử vi tuần mới 18/9 - 24/9/2023, tuổi Dần vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Từ công việc đến tật ách tai ương đều được giải trừ tai họa, gặp hung đều hóa cát, bình an vô sự.

Vận tài lộc vượng phát. Con giáp này tự làm chủ tài chính và không cần dựa dẫm vào ai. Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền.

Công việc may mắn hơn người, tuổi Dần làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thỏa mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Mọi việc khiến bản mệnh đau đầu sẽ được giải quyết sớm ngay trong tuần.

Vận trình tình cảm cũng êm đẹp, suôn sẻ. Tuổi Dần ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Xét vận trình tình duyên, con giáp này khá êm ái, không có biến động lớn. Bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa hay không ở cạnh nhau.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới 18/9 - 24/9/2023, Dịch Mã chiếu mệnh thông báo cho tuổi Ngọ tuần này chủ về di chuyển, chạy vạy, đi lại khá nhiều. Nhưng công sức bạn bỏ ra sẽ thu được lợi lớn, càng chịu khó bươn chải đi lại càng thuận lợi hơn người.

Công việc trong tuần cực lợi cho những bạn hay di chuyển, đi công tác, đi bán hàng hoặc xuất ngoại. Động thì có lợi, tĩnh thì vô công, có công việc gì mà đòi hỏi bạn phải di chuyển nhiều thì cứ xông xáo mà làm.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc thì lưu động, biến chuyển khá nhanh, lúc được lúc mất nhưng được thì nhiều hơn mất. Con giáp này bản lĩnh tới đâu thì hưởng tới đó, làm tới đâu thì tốt tới đó, ngoài việc kiên trì hơn thì không còn con đường nào khác nữa đâu.

Tình cảm nhờ Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ sống khá là được lòng mọi người xung quanh. Con giáp này cảm thấy gặp gỡ trò chuyện cùng bạn bè còn thoải mái hơn hẹn hò yêu đương nên thực sự không muốn phát triển phương diện này. Bạn chú trọng tới gia đình mình nhiều hơn, có thể thiếu tình yêu nhưng không thể bỏ bê cha mẹ.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới 18/9 - 24/9/2023, người tuổi Thân có vận trình khá tốt khi được Thái Dương và Thiên Diêu chiếu vận. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình. Tính tình vui vẻ hài hước khiến bạn nổi bật trong đám đông, đi đâu cũng được người ta để ý.

Thân là con giáp đa tài đa nghệ, việc gì đến tay cũng có thể xử lý được, không ngại gian khó, nhất là những bạn nam, đi làm ai cũng quý mến bạn. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình, nếu làm tốt sẽ nhận được đánh giá cao và sự ghi nhận của cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian đầu tuần là thời gian đẹp nhất cho sự nghiệp của tuổi này nhờ Chính Tài trợ lực, các bạn có việc quan trọng cần đến tiền thì nên tiến hành trong những ngày đầu tuần. Khó khăn vẫn có thể xảy ra vào cuối tuần nhưng không khiến cho con giáp này lùi bước, tuy nhiên đừng có chủ quan coi chừng họa mất tiền oan.

Tình duyên chủ về đào hoa, phong lưu, ngoại hình bản mệnh bắt mắt, hay nói hay cười nên hay được mọi người để ý, người có gia đình nên giữ khoảng cách an toàn với bạn khác giới kẻo nửa kia ghen tuông. Bản mệnh đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai mà hãy tin tưởng vào người mình đã chọn.

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