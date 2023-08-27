Tử vi tuần mới từ 28/8 - 3/9/2023: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đỏ đường tình duyên, mở kho hốt bạc

Bước sang tuần mới 28/8 - 3/9/2023, người tuổi Dần may mắn có sao Tử Vi chiếu mệnh nên vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang có kế hoạch nào đó đang ấp ủ thì tốt nhất nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao. Người tuổi Dần cứ tự tin vào năng lực của mình bởi không ai giỏi ngay từ đầu, tất cả đều cần quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Tình duyên tuần này của bạn được cát tinh Thái m chủ về đào hoa chiếu mệnh, tình duyên khởi sắc rực rỡ. Đây là tín hiệu vô cùng đáng mừng với các bạn độc thân, việc bạn cần làm lúc này là hãy chăm chút hơn cho vẻ ngoài của mình, mở lòng hơn để sẵn sàng đón nhận hạnh phúc.

Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Cuối tuần được coi là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Tử vi tuần mới từ 28/8 - 3/9/2023: Tuổi Thân

Tuần mới, vận trình của người tuổi Thân nhờ sao Thái Dương độ mệnh nên diễn ra rất suôn sẻ, năng suất, chất lượng công việc tăng cao. Hầu hết các đầu mục việc được giao tới tay bạn đều được hoàn thành xuất sắc và đúng hẹn. Với những biểu hiện xuất sắc này, càng xông xáo bạn càng dễ được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách mới và có ý định nâng đỡ lên vị trí cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của con giáp này cũng được dự báo khá vượng. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng nâng đỡ nên tiền bạc không thiếu. Bên cạnh đó, bạn còn tích lũy được kha khá tiền, chất lượng cuộc sống nâng lên rõ rệt.

Về phương diện tình cảm, người tuổi Thân sẽ không có nhiều sự thay đổi. Đôi lứa bên nhau tuy khó tránh khỏi những lúc khúc mắc mà tranh cãi nhưng nhanh chóng hiểu ra và thông cảm cho nhau.

Tử vi tuần mới từ 28/8 - 3/9/2023: Tuổi Tuất

Tuần mới, nhân duyên của người tuổi Tuất cũng có thêm nhiều điều mới và tốt đẹp hơn. Nhất là những người còn độc thân sẽ tìm được đối tượng phù hợp để hẹn hò, tâm sự. Với các cặp đôi, bản mệnh và người ấy đã dần hiểu nhau hơn, không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Nhân duyên hài hòa cũng giúp cải thiện đáng kể tinh thần của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc trở nên suôn sẻ hơn nhờ bên cạnh Tuất luôn có những người đồng nghiệp, bạn bè nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần. Đây đều là những mối quan hệ đáng trân trọng, bạn nên cố gắng gìn giữ, đừng để đánh mất vì bất cứ lý do gì.

Về phương diện tài lộc, chuyện buôn bán kinh doanh thu về nguồn lợi nhuận khá cao, người làm công ăn lương cũng có thêm cơ hội kiếm thêm thu nhập bên ngoài bằng nghề tay trái. Đây có thể xem là thời điểm để bản mệnh mở kho hốt bạc, lộc lá ùn ùn kéo đến.

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