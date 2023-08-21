Tử vi tuần mới, thứ Hai ngày 21/8/2023 gọi tên 3 con giáp may mắn: Người được quý nhân phù trợ, người tài lộc rủng rỉnh, người có cuộc sống viên mãn

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , từ ngày 21/8 đến 27/8/2023, tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn trong tuần này. Tuy vậy con giáp này cũng nên giữ mình tránh khẩu nghiệp, thị phi, mọi chuyện rồi sẽ qua sớm thôi đừng quá lo lắng.

Trên phương diện tài chính, tuổi Hợi giỏi kiểm soát tiền bạc, giỏi tích tiểu thành đại. Tuy nhiên, cũng nên biết giới hạn nên và không nên, con giáp này đừng quá thắt chặt chi tiêu kẻo mang tiếng keo kiệt rồi lại buồn bã, nghĩ nhiều.

Công việc của tuổi Hợi tiến triển tốt đẹp, có cơ hội thăng quan tiến chức, bên cạnh đó bản mệnh cũng hay nhận được lời khen từ người khác. Công việc vất vả, con giáp này phải di chuyển và làm việc nhiều nhưng kết quả lại tốt hơn mọi khi.

Tiếc là vận trình tình cảm trong tuần này ảm đạm, bản mệnh có nhiều tâm sự mà không biết nói cùng ai. Ban ngày vui vẻ cười nói nhưng đêm về thì trống trải, khó ngủ. Vì tâm trạng kém nên kéo theo sức khỏe đi xuống, mệt mỏi, hay cáu gắt với người thân trong nhà. Cũng may là ai cũng biết được tính cách khó ở thất thường của con giáp này nên dễ thông cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính tình khá thâm trầm, là người nói ít làm nhiều. Dù sở hữu tài năng hơn người cùng nhiều phẩm chất tốt đẹp nhưng con giáp này vẫn rất khiêm tốn. Người cầm tinh con gà thường mưu cầu một cuộc sống thảnh thơi, bình an thay vì một cuộc sống giàu sang nhưng phải đấu đá, bon chen.

Tuần mới (21/8-27/8/2023), vận khí của người tuổi Dậu ngày càng vượng phát, sinh khí tràn trề. Con giáp này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Gặp được đối tác làm ăn uy tín, người tuổi Dậu kinh doanh một vốn bốn lời, doanh thu tăng vọt.

Người làm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, thóc lúa đầy bồ, ấm no, sung túc. Được sao tài lộc chiếu rọi nên trong khoảng thời điểm này, người tuổi Dậu có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn, tiền bạc, của cải nhờ đó cũng tăng theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường thoải mái trong giao tiếp nên có khá nhiều bạn bè, điều này giúp bản mệnh tạo dựng được mối quan hệ rộng rãi cũng như uy tín tốt trong cuộc sống. Sự chăm chỉ và thật thà của con giáp này được mọi người xung quanh đánh giá cao. Nhờ vậy, việc khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch với sự chung tay góp sức từ đoàn đội.

Ở giai đoạn trước có thể tồn tại nhiều điều bất ổn nhưng tất cả sẽ trở thành nền móng cho người tuổi Dần. Đúng tuần mới (21/8-27/8/2023), vận thế xoay chuyển, bản mệnh bắt đầu tiến bộ, gặp nhiều niềm vui bất ngờ trong cuộc sống. Những tín hiệu tích cực tiếp tục kéo dài tới cuối tuần này giúp bản mệnh ngày càng có nhiều thành tựu, tới gần hơn với thành công.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!