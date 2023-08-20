Đúng 3 ngày tới (23/8/2023): 3 con giáp vận may dừng trước cửa nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt

Đúng 3 ngày tới (23/8/2023), vận khí của người tuổi Mão đã rất tốt đẹp. Đặc biệt là về vấn đề tài chính. Nhờ có quý nhân phù trợ và thần tài gõ cửa nên công việc của người tuổi Mão dường như được "bùng nổ", có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về ào ào như nước chảy.

Đối với những người làm công ăn lương, công việc của họ vẫn suôn sẻ, thu nhập ổn định như các tháng nhưng có thể họ sẽ có thêm một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Đối với những người làm về lĩnh vực kinh doanh, họ sẽ nhận được một số lời mời hợp tác và nếu biết cách nắm bắt, con đường tiền tài phía trước vô cùng rộng mở.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn trong tuần này. Tuy vậy con giáp này cũng nên giữ mình tránh khẩu nghiệp, thị phi, mọi chuyện rồi sẽ qua sớm thôi đừng quá lo lắng.

Công việc của tuổi Hợi tiến triển tốt đẹp, có cơ hội thăng quan tiến chức, bên cạnh đó bản mệnh cũng hay nhận được lời khen từ người khác. Công việc vất vả, con giáp này phải di chuyển và làm việc nhiều nhưng kết quả lại tốt hơn mọi khi.

Trên phương diện tài chính, tuổi Hợi giỏi kiểm soát tiền bạc, giỏi tích tiểu thành đại. Tuy nhiên, cũng nên biết giới hạn nên và không nên, con giáp này đừng quá thắt chặt chi tiêu kẻo mang tiếng keo kiệt rồi lại buồn bã, nghĩ nhiều.

Tiếc là vận trình tình cảm trong tuần này ảm đạm, bản mệnh có nhiều tâm sự mà không biết nói cùng ai. Ban ngày vui vẻ cười nói nhưng đêm về thì trống trải, khó ngủ. Vì tâm trạng kém nên kéo theo sức khỏe đi xuống, mệt mỏi, hay cáu gắt với người thân trong nhà. Cũng may là ai cũng biết được tính cách khó ở thất thường của con giáp này nên dễ thông cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Khi nhắc đến tuổi Tuất, mọi người đều thấy con giáp này trung thành, kiên trì và chịu thương chịu khó. Họ rất quan tâm đến gia đình, bạn bè và không bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội. Đặc biệt, họ nổi tiếng là người làm việc chăm chỉ nên ở nơi làm việc, tuổi Tuất luôn được cấp trên yêu mến và tin tưởng.

Đúng 3 ngày tới (23/8/2023), người tuổi Tuất sẽ được cấp trên giao phó nhiều công việc quan trọng. Mặc dù đây đều là những việc khó khăn nhưng con giáp này không hề sợ hãi. Bằng sự thông minh và khả năng làm việc hiệu quả của mình, tuổi Tuất sẽ vượt qua thử thách dễ dàng và có cơ hội “thăng chức tăng lương”. Với tầm nhìn xa trông rộng của mình, con giáp này sẽ đưa ra nhiều quyết định sáng suốt và có thể gia tăng thu nhập.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.