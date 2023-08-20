Tử vi ngày mai, thứ Hai (21/8/2023): 3 con giáp hung nhiều cát ít, làm gì cũng nên thận trọng giữ mình, kiêng kỵ những điều sau

Tháng 8 dương quả là một tháng không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 21/8/2023 hôm nay, tuổi Tý sắp bước vào một giai đoạn khá cam go về mặt sự nghiệp. Song không cần gắng sức quá nhiều, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi, để mọi thứ thuận tự nhiên.

Bên cạnh đó con giáp này được nhắc nhở làm gì cũng phải kiên nhẫn, đừng mong làm giàu nhanh hoặc tập thể dục vài hôm là dáng đẹp, uống thuốc xong muốn khỏe ngay... Nếu bản mệnh còn duy trì trạng thái này thì chỉ dễ bị lừa hơn mà thôi.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên làm: Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa, dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 21/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi đang vướng phải những rắc rối xã hội không đáng có.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh gặp cản trở bởi người khác, bạn nên chủ động suy nghĩ phương hướng giải quyết tốt nhất nhé.

Tình duyên: Người tuổi Mùi không thích bị làm phiền, nên bạn thường chọn nơi chỉ có một mình.

Tài lộc: Biết để dành tiết kiệm, phòng thân khi có sự cố xảy ra.

Sức khỏe: Chú trọng ăn uống, uống đủ nước.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.