Đúng 20h hôm nay (20/8/2023): 3 con giáp cẩn thận ‘tai bay vạ gió’, lùm xùm dính vào thị phi, kiêng kỵ đi đến những nơi âm khí nặng

Tử vi hôm nay ngày 20/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có khuyết điểm lớn trong công việc, bạn là người tính cách khá cố chấp.

Tình duyên: Tình cảm không chỉ cần một người, cả hai cùng nhau nỗ lực để giữ hạnh phúc dài lâu.

Công việc: Công danh người tuổi Mão còn cố chấp với những vấn đề nhỏ nhặt, nên nhìn tổng quan và bao quát.

Tài lộc: Bạn xứng đáng có nguồn thu nhập tốt, đừng ngại cải thiện tài chính ngay khi có thể.

Sức khỏe: Thường ốm vặt, hắt hơi, sổ mũi khi thời tiết biến đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng Cô hồn, vì thế, hành sự cẩn trọng là hơn, chớ làm việc xấu kẻo vận hung ám vào người.

Đặc biệt những ai tuổi Dậu mà sinh vào tháng 7 âm lịch càng dễ gặp nhiều điều đen đủi trong tháng cô hồn. Trong công việc nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người cùng chỗ làm để tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân.

Mặc dù kiếm tiền khá trong tháng này, nhưng chính điều đó lại khiến bạn thành ra chủ quan, quản lý tiền bạc không cẩn thân hoặc chi tiêu quá phóng tay, xui xẻo từ đó mà ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 20/8/2023 hôm nay, tuổi Thìn thường xuyên có những quyết định vô lý, khó hiểu, trở nên xấu tính hơn. Con giáp này được khuyên hãy nêu lên quan điểm trên tinh thần xây dựng. Điều này giúp bản mệnh nhẹ lòng và còn đưa các mối quan hệ của bản mệnh lên bước tiến mới.

Nếu tuổi Thìn đang nung nấu những suy nghĩ về một thay đổi lớn như một công việc mới hoặc một nơi ở mới thì hôm nay sẽ có cơ hội tuyệt vời để thực hiện những thay đổi mà bản thân mong muốn.

Tuy nhiên, rất có thể do nghĩ ngợi quá nhiều về các kế hoạch nên con giáp này vừa cảm thấy háo hức vừa mông lung nên dễ mất ngủ. Hãy thực sự hành động bản mệnh mới sáng tỏ hơn lựa chọn của mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.