Từ ngày mai, thứ Hai (21/08/2023): 3 con giáp cầu được ước thấy, có số phát tài, ngập tràn phú quý

Tâm linh - Tử vi 20/08/2023 16:05

Theo tử vi, 3 con giáp sau có thể sẽ phát triển nhảy vọt, chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui lớn.

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày 21/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay kiểm soát hành vi tốt, nên hiểu cảm xúc bản thân và người khác. 

Công việc: Người tuổi Hợi có công việc đang ổn định, bạn biết cách kiềm chế cảm xúc cá nhân trong công việc. 

Tình duyên: Tình cảm còn nhiều lần mài dũa nhau, cùng nhau vượt qua.  

Tài lộc: Kinh tế giảm, điều đó không đồng nghĩa bạn thiếu hụt tài chính. 

 Sức khỏe: Cố gắng hoàn thành bài thể thao đúng giờ. 

Từ ngày mai, thứ Hai (21/08/2023): 3 con giáp cầu được ước thấy, có số phát tài, ngập tràn phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nắm trong tay quyền hành, giữ chức vụ lớn, kiếm tiền khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên vận tài chính tăng lên đều đều. Tài khoản trong ngân hàng chạm đến mức đáng mơ ước.

Những công việc bạn phụ trách đều hoàn thành đúng thời hạn khiến cấp trên có cái nhìn đặc biệt ấn tượng. Nói chung vận tài chính, tình duyên trong ngày mới của bạn khá vượng, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui lớn.

Từ ngày mai, thứ Hai (21/08/2023): 3 con giáp cầu được ước thấy, có số phát tài, ngập tràn phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 21/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu đang có lợi thế. Con giáp này hãy mạnh dạn đổi mới và tin vào bản thân, có thể sẽ phát triển nhảy vọt. Thực ra bản mệnh đã có những chuẩn bị rất tốt, lúc này chỉ cần tập trung năng lượng để thực hiện.

Tuy nhiên trong ngày này tâm tính của bản mệnh không được tốt, thường xuyên có cảm giác bất an trong lòng. Có thể lúc này bản mệnh cần được ở góc riêng một mình tĩnh lặng để giải tỏa căng thẳng hiện tại.

Về mặt sức khỏe, tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngoài ra theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở ngón chân.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Từ ngày mai, thứ Hai (21/08/2023): 3 con giáp cầu được ước thấy, có số phát tài, ngập tràn phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 17h chiều nay (20/8/2023): 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, may mắn bủa vây, đường công danh tình duyên đều viên mãn

Sau 17h chiều nay (20/8/2023): 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, may mắn bủa vây, đường công danh tình duyên đều viên mãn

Đây là khoảng thời gian 3 con giáp sau có nhiều cơ hội kiếm tiền, cuộc sống hạnh phúc đang đến gần.

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