Sau 17h chiều nay (20/8/2023): 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, may mắn bủa vây, đường công danh tình duyên đều viên mãn

Tử vi hôm nay ngày 20/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bạn nhận được nhiều lời khen từ cấp trên.

Tình duyên: Người tuổi Tỵ nhận được nhiều tình cảm quý giá từ bạn bè, đồng nghiệp, bạn chưa muốn tìm người yêu.

Công việc: Công việc người tuổi Tý đang có tiến triển mới, nhận được lời khen từ phía ban lãnh đạo, có cố gắng hết mình cho công việc.

Tài lộc: Tài chính dù chi tiêu lớn, nhưng luôn có khoản tiền dành dụm tiết kiệm.

Sức khỏe: Nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể sau ngày dài làm việc nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu rất tự tin và rộng lượng. Tuy mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng điểm chung là cùng hướng tới những điều tốt đẹp và cuộc sống của họ đang dần trở nên sáng sủa hơn.

Sau 17h hôm nay, con giáp tuổi Sửu sẽ suôn sẻ đủ đường. Đây là khoản thời gian họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, cuộc sống hạnh phúc đang đến gần hơn.

Con giáp này cũng có chí hướng và biết xác định con đường cho riêng mình. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Sửu cho dù làm nghề gì cũng đều thuận buồm xuôi gió.

Đương nhiên trong quá trình nỗ lực vươn tới, con giáp này cũng không từ bỏ việc học tập, nâng cao trình độ, đảm bảo cho tương lai được vững vàng hơn.

Cuộc sống của họ từ đây không ngừng trở nên giàu có, không có lúc nào thực sự túng thiếu. Đây là con giáp may mắn bậc nhất trong tháng 8 này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định Chủ nhật ngày 20/8/2023 hôm nay mang lại cho tuổi Tuất sức mạnh để tin vào chính mình. Những người xung quanh, cho dù là gia đình hay bạn bè thân cũng không thể sống thay cuộc đời bản mệnh.

Con giáp này có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng hãy cố gắng đừng sa lầy, quên đi nhiệm vụ chính của mình. Tuổi Tuất cần chủ động, chỉn chu để phân tích và giải quyết mọi thứ thật hiệu quả.

Về mặt tình cảm, cơ hội do chính bản mệnh tạo ra, đừng vì ngại ngùng mà mất đi cơ hội. Ngay ngày hôm nay, hãy cho mình cơ hội được ngỏ lời với ai đó, để trái tim bản mệnh tràn ngập những cảm xúc yêu đương lãng mạn nhất.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.