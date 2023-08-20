Đúng 17h chiều nay (20/8/2023): 3 con giáp đổi vận đổi đời, một bước lên mây, giàu sang phú quý, tiền rủng rỉnh tự vào ví

Tâm linh - Tử vi 20/08/2023 16:29

Cuối ngày, 3 con giáp sau có thể được thăng chức, tăng lương hoặc thu nhập bất ngờ.

Tuổi Dần 

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên vào cuối ngày chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Đúng 17h chiều nay (20/8/2023): 3 con giáp đổi vận đổi đời, một bước lên mây, giàu sang phú quý, tiền rủng rỉnh tự vào ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tuất là đại diện cho con giáp thật thà, trung thành và đáng tin cậy, và trong tháng này, họ sẽ thấy rằng những người xung quanh luôn ủng hộ và quan tâm đến họ nhiều hơn.

Sự giúp đỡ tử tế này không chỉ đến từ gia đình, bạn bè mà còn từ đồng nghiệp hay cấp trên.

Chính vì sự hỗ trợ như vậy mà những người tuổi Tuất sẽ thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ và cống hiến của họ sẽ được khẳng định, có thể được thăng chức, tăng lương hoặc thu nhập bất ngờ.

Bản mệnh có thể có thêm một số nguồn thu nhập mới và các khoản đầu tư dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận tốt.

Về gia đình và các mối quan hệ, bạn bè của con giáp này sẽ được hưởng bầu không khí ấm áp và hòa thuận nhờ vía tốt bạn đem lại, những người đã có bạn đời cũng có thể đón tin vui ngọt ngào liên quan tới con cái hoặc gia đình 2 bên nội ngoại.

Đúng 17h chiều nay (20/8/2023): 3 con giáp đổi vận đổi đời, một bước lên mây, giàu sang phú quý, tiền rủng rỉnh tự vào ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 20/8/2023 hôm nay, hầu hết các khía cạnh cuộc sống của tuổi Hợi đều gặp may mắn, đặc biệt là mặt sự nghiệp. Con giáp này thể lọt vào mắt một quý nhân, người sẽ dẫn lối bản mệnh tới những cơ hội quý hơn vàng.

Việc lên kế hoạch cho các dự định sắp tới đang dần có những điểm sáng thú vị. Tuy nhiên, thay vì vội vàng lao vào một dự án ngay bây giờ, hãy dành thời gian để đánh giá lại tính thực tế như nhân lực và nguồn vốn để có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi có nguy cơ tranh cãi với một nửa của mình chỉ vì không ai chịu làm việc nhà. Con giáp này nên bớt khó tính và không nên soi xét người ta quá mức, hãy biết dung hòa điểm tốt, điểm chưa tốt của nhau.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi

Đúng 17h chiều nay (20/8/2023): 3 con giáp đổi vận đổi đời, một bước lên mây, giàu sang phú quý, tiền rủng rỉnh tự vào ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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