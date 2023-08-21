Tuần mới (21/8-27/8/2023): 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ ngày 21/8 đến 27/8/2023, tuổi Tý lao đao và mất phương hướng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là mặt sức khỏe , bản mệnh không thể xem thường, nếu như không chú ý đến sức khỏe thì tuần này không làm được chuyện gì trọn vẹn hết.

Tài chính khả quan nhưng sẽ hư hao nhiều vì thuốc men, bệnh tật. Trong nhà có người ốm nặng thì tuần này phải để ý họ thật nhiều và chăm bồi bổ, tuy có hơi tốn tiền nhưng nó xứng đáng. Đầu tuần sẽ có chút lộc đổ về, nhắc nhở tuổi Tý đừng từ bỏ công việc mình đang làm, kiên trì thì tiền bạc sẽ ổn định.

Công việc có phần bấp bênh, dễ bị tiểu nhân ghen ghét, ngồi không cũng trúng họa từ đâu rơi xuống khiến bản mệnh đầu bù tóc rối không thể nào bình tâm được. Tuy nhiên cuối tuần vẫn có thể vớt vát lại được, đặc biệt những người làm nghề tự do, công việc có thể tốt hơn mong đợi.

Mặt tình cảm có khởi sắc, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu tuần. Có lẽ chính vào lúc con giáp này cảm thấy tuyệt vọng và mất niềm tin vào tình yêu thì đối phương xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cuộc đời bản mệnh. Đằng sau lưng vẫn còn có gia đình ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuần mới (21/8-27/8/2023) của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu vận trình khá lận đận, tình cảm chưa như ý.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc còn chưa đúng hướng với ý muốn của bạn, công danh còn có những vướng víu do người khác gây ra.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu vận trình tình yêu lận đận, chưa đúng với như ý của bạn.

Tài lộc: Tài lộc có thể không có nhiều, nhưng những điều đó không làm bạn mệt mỏi, chán nản.

Sức khỏe: Cố gắng giữ gìn sức khoẻ của bản thân, đừng bỏ bê sức khoẻ chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão không khả quan lắm khi va phải hung tinh Tiểu Hao đi kèm với Thiên Hình. Bản mệnh dễ mất tiền nhưng không nhiều chỉ vì sự nóng giận nhất thời và chủ quan của mình, hãy cẩn thận.

Trong công việc, ưu điểm lớn nhất của bạn đó là giỏi thao lược, chủ động, xông xáo nhưng có phần nóng tính, dễ nổi cáu khi công việc không theo ý mình. Công việc là chỗ dựa vững chắc nhất của con giáp này trong tuần, bản mệnh cần giữ sự cân bằng giữa lý trí và công việc để không phạm vào sai lầm đáng tiếc.

Tuy nhiên, tài chính lao đao nhưng không đến mức tệ hại như bạn vẫn nghĩ. Để hạn chế tối đa rủi ro tuổi Mão không qua lại những nơi có tình hình giao thông phức tạp kẻo bị mất tiền phạt. Tiền bạc không ngừng ra đi, lại thêm sức khỏe có vấn đề nên có thể sẽ phải nhờ vả tới sự trợ giúp của người thân trong nhà.

Tình cảm khởi sắc trong khoảng thời gian đầu tuần. Tin tưởng và tôn trọng là những yếu tố quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ. Hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên một nửa yêu thương của bạn thay vì la cà nhậu nhẹt. Vợ chồng có khổ thì cùng chia sẻ với nhau, không ai phải chịu đựng một mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!