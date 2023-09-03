Tử vi tuần mới từ 4/9 - 10/9/2023: 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, sự nghiệp thăng hoa, “giàu nứt đố đổ vách”

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất trung thực, thẳng thắn. Họ làm việc gì cũng đàng hoàng, quang minh chính đại. Người tuổi này đa phần đều nhiều tham vọng, có nhiều ước mơ, không chịu sống an phận, thủ thường. Con giáp này không ngại khó, ngại khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên. Họ được dự báo sẽ đạt được những thành tích vượt trội trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Trong khi đó, một số người khác tìm được thêm công việc, dự án hợp tác làm ăn giúp tăng thêm thu nhập. Những người làm kinh doanh cũng gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng có giá trị lớn. Tiền bạc, tài sản trong tay, con giáp này nhờ đó cũng nhiều lên trông thấy.

Tử vi tuần mới từ 4/9 - 10/9/2023, con giáp tuổi Thìn có nhiều chuyện vui. Công việc của họ hanh thông, rộng mở hơn trước. Người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc mới với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Tử vi tuần mới từ 4/9 - 10/9/2023: Tuổi Ngọ

Có lẽ sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khó có thể phát triển thuận lợi trong tuần này, bởi xung quanh bạn thường xuyên tập trung những kẻ không đáng tin cậy. Đừng để những lời bàn ra tán vào làm lung lạc ý chí của mình, bởi bạn là người hiểu rõ định hướng của bản thân mình nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ 4/9 - 10/9/2023 cho thấy chuyện tài lộc có phát triển lạc quan vào giữa tuần, vì thế mà bạn cần tranh thủ khoảng thời gian này để bắt tay vào các kế hoạch kiếm tiền. Có thể quá trình này bạn sẽ vướng phải nhiều khúc mắc, song chỉ cần dần dần tháo gỡ thì đâu khắc có đó, tiền sẽ dần chảy về túi.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Phương diện tình cảm của người đã lập gia đình cũng khá êm đềm, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần.

Tử vi tuần mới từ 4/9 - 10/9/2023: Tuổi Tỵ

Sao Thái Âm nhập mệnh giúp nam nữ tuổi Tỵ may mắn trong cuộc sống, bớt được nhiều áp lực và có tinh thần lạc quan, phong lưu hơn. Đường sự nghiệp thuận lợi, nhất là những bạn có giờ sinh vào ban đêm thì sẽ được lộc nhiều hơn những người khác. Kỹ năng giao tiếp tốt có thể khiến khả năng giao tiếp của bạn trở thành nền tảng của thành công, đặc biệt là những người kinh doanh hoặc làm văn phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ 4/9 - 10/9/2023 cho thấy, 2 ngày đầu tuần là ngày lành để con giáp này gửi tiền, mua vàng, rút tiền hoặc mua bán xe cộ, đất đai, có tổ tiên phù trợ. Tiền bạc thăng tiến vượt bậc, kiếm tiền về tay đều đều, chịu thương chịu khó nên có lộc lá thường xuyên. Thêm vào đó cuối tuần có quý nhân chỉ lối dẫn đường, những con người vốn chăm chỉ hiền lành như Tỵ sẽ sớm có bội thu.

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