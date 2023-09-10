Tử vi tuần mới từ 11/9 - 17/9/2023: 3 con giáp hợp vía Thần Tài, tiền nong rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 11/9 đến 17/9/2023, là thời điểm người tuổi Tý gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Bạn được cả Chính Ấn và Chính Quan dang tay che chở nên tránh được khá nhiều vận hạn. Mặc dù hung vận bao trùm lên vận trình của con giáp này trong cả tuần, nhưng điểm sáng chính là những thành quả mà bạn có được trong công việc của mình.

Vận trình tài lộc của con giáp này đang trên đà tăng tiến không ngừng. Chính Tài cùng Thiên Tài hợp lực, báo hiệu một tuần may mắn về tiền bạc đang đến với bạn. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, lại thêm tính cẩn trọng chắt chiu nên có một khoản kha khá đề phòng những lúc bất trắc xảy ra. Người làm kinh doanh vận trình bình ổn, song cơ may tài lộc vẫn đến liên tiếp, nhất là vào cuối tuần.

Tử vi tuần mới từ 11/9 - 17/9/2023, người tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc và hài lòng về những điều xung quanh mình. Bạn cảm thấy mọi thứ đều đủ, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Chuyện tình cảm êm đềm, người độc thân đã mở lòng mình ra và đón nhận những mối quan hệ mới.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có thế, mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn cũng vô cùng tốt đẹp. Vào cuối tuần, vận trình tài lộc của bạn ngày một dồi dào, giúp bạn không cần quá lo lắng đến chuyện tiền bạc.

Chuyện tình duyên vô cùng thuận lợi nên bản mệnh càng thêm phơi phới về tinh thần. Người ấy thấu hiểu và chia sẻ với bạn nhiều chuyện, là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Tình yêu dào dạt khiến bạn luôn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người ấy, chỉ muốn người ấy vui cười chẳng chút lắng lo.

Con giáp tuổi Tỵ 11/9 đến 17/9/2023

Tử vi tuần mới từ 11/9 - 17/9/2023, người tuổi Tỵ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Xem tử vi, Chính Quan đang phò trợ cho con giáp này trên con đường sự nghiệp. Những kế hoạch bạn đưa ra được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng rằng bạn có thể thành công. Không tránh khỏi có những khó khăn cản trở, song trên hết, bạn biết mình phải có trách nhiệm với công việc và cố gắng hết sức mình. Trời chẳng phụ lòng người, cuối cùng bạn cũng giành được phần thắng về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Điềm cát lành bao phủ lên tử vi tuần mới của con giáp này. Đường tài lộc cũng khá sáng khi mà Tài tinh đang soi chiếu, xóa tan những mây đen đeo bám trong tử vi tuần trước. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, hóa giải mọi điều hung hiểm, giúp cho bản mệnh nhẹ bước lên mây, tiền bạc đầy tay, đủ để chi tiêu, cũng đủ để tiết kiệm một khoản dùng cho những công việc cấp bách xảy ra bất ngờ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo