Tân Sửu 2021 hoan hỷ may mắn: 3 con giáp phát tài phát lộc, thăng hoa vượt bậc, muốn khổ cũng không được

Tâm linh - Tử vi 04/01/2021 09:54

Canh Tý 2020 khốn khó bao nhiêu thì bước sang năm mới Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra bấy nhiêu.

Đầu năm sung túc, cuối năm phát tài nên top con giáp may mắn này sẽ có năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn, ung dung hưởng lộc. 

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Sau những thăng trầm Tuất sẽ vươn mình làm con giáp giàu có hơn người, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp ham học hỏi, không sợ khổ cực và có trách nhiệm trong công việc nên càng chí thú làm ăn càng kiếm được bộn tiền. Bước chân vào năm Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ liên tục hái trái ngọt với lộc lá vây quanh, của nả chất đống.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Tuất sẽ vươn mình làm con giáp giàu có hơn người, tiền nhiều vô kể. 

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Hợi sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, lạc quan, biết cách đối nhân xử thế nên Hợi sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong công việc. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng thế mạnh trong công việc Hợi ắt lắm của nhiều tiền, công thành danh toại.

Tân Sửu 2021 được trời ban lộc, quý nhân nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó. 

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Thần tài gõ cửa, quý nhân đưa đường nên Mùi cứ thế mà phất, đời sang trang viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Điềm đạm, thông minh, không ngừng phấn đấu vươn lên nên Mùi sớm thành công trong sự nghiệp. Càng vững vàng trước sóng gió, càng có gan làm giàu con giáp giàu sang này càng ăn nên làm ra, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó thăng trầm con giáp giàu có này sẽ lội ngược dòng với mưa tài lộc ùn ùn kéo đến. Thần tài gõ cửa, quý nhân đưa đường nên Mùi cứ thế mà phất, đời sang trang viên mãn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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