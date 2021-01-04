Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của 12 con giáp: Mùi nghênh tài đón lộc, Thân vận đỏ theo chân, Sửu phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 04/01/2021 06:43

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của 12 con giáp, nếu Mùi, Thân chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền nhiều vô kể thì Mão cần cẩn thận kẻo họa ập xuống đầu.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của 12 con giáp cho thấy vận số hung cát đan xen, thăng trầm bất ổn nên bản mệnh cần đề cao cảnh giác.  

tu vi thu ba ngay 5 1 2021 cua 12 con giap 1
Tý sẽ có tử vi ngày mới vượng lộc vượng tài, càng về cuối ngày càng đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Tý

Vận tài lộc đỏ chót như son nên Tý sẽ gặt hái thành công trong sự nghiệp, tiền ùn ùi chui vào túi. Buổi sáng cát tinh soi chiếu nên Tý sẽ có tử vi ngày mới vượng lộc vượng tài, càng về cuối ngày càng đếm tiền sái tay.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Sửu

Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa nên dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc. Sự nghiệp hanh thông, lợi nhuận cực lớn sẽ giúp Sửu đổi đời sau một đêm, ăn Tết Tân Sửu 2021 cực to.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Dần

Những rắc rối trong công việc đòi hỏi Dần phải quyết đoán, dứt khoát hơn để tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân chen ngang, phá đám. Chỉ cần giữ vững lập trường, tận dụng thời cơ Dần ắt vượt qua kiếp nạn, biến nguy thành an. 

tu vi thu ba ngay 5 1 2021 cua 12 con giap 2
Mão đừng quá dễ dàng trao hết tin yêu kẻo bị cắm sừng mà không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Mão

Mão đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc trong ngày hôm nay kẻo hao tài tốn của, bị lừa gạt số tiền khá lớn. Cũng vậy, trong chuyện tình cảm Mão đừng quá dễ dàng trao hết tin yêu kẻo bị cắm sừng mà không hề hay biết.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Thìn

Thứ Ba của Thìn không mấy khả quan, thậm chí vì bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp xui xẻo này phải đối diện với khá nhiều rủi ro. Để tránh thất thoát Thìn cần cẩn trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Tỵ

Tình duyên trắc trở, tài vận sa sút, bị tiểu nhân ám hại nên Tỵ sẽ có ngày mới khốn đốn đủ đường. Đặc biệt, Tỵ cần chăm sóc sức khỏe cẩn thận, nếu có bất cứ điều gì bất thường hãy nhanh chóng đi khám bệnh ngay. 

tu vi thu ba ngay 5 1 2021 cua 12 con giap 3
Ngọ cần đề phòng kẻo kẻ thứ ba chen chân chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Ngọ

Tài chính ổn định, công việc suôn sẻ nên Ngọ sẽ có ngày mới vui vẻ, yêu đời. Chuyện tình cảm của Ngọ đang rất hạnh phúc, tuy nhiên Ngọ cần đề phòng kẻo kẻ thứ ba chen chân chỉ trong chớp mắt.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Mùi

Mùi sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt trong tử vi ngày mới. Thế nên, Mùi đừng ngần ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới bởi đấy chính là cơ hội để bạn uống cạn lộc trời, phú quý phát tài.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Thân

Cát khí vây quanh, công việc trôi chảy nên vận đỏ sẽ bám riết Thân trong hôm nay. May mắn theo chân còn giúp Thân có tử vi tuần mới như ý cát tường, cuối tuần nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc. 

tu vi thu ba ngay 5 1 2021 cua 12 con giap 4
Dậu khó kiểm soát cảm xúc của bản thân, gây nên những hiểu lầm không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Dậu

Những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến Dậu khó kiểm soát cảm xúc của bản thân, gây nên những hiểu lầm không đáng có. Thế nên, Dậu hãy nhanh chóng xốc lại tinh thần, nếu cứ lặn ngụp trong mớ cảm xúc hỗn độn kia bạn sẽ tự vùi dập đời mình.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Tuất

Tuất cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng nghĩ bản thân vô tư mà có thể buông lời giễu cợt người khác. Sự vô tư đến mức vô duyên ấy sẽ khiến bạn trở nên đáng ghét, ai cũng xa lánh.

Tử vi thứ Ba ngày 5/1/2021 của Hợi

Tài lộc dồi dào, thoải mái tiêu pha cũng không lo cạn ví nên Hợi sẽ có ngày mới phơi phới hân hoan. Nếu nắm bắt cơ hội Hợi sẽ làm một hưởng mười, ôm về món lợi nhuận khổng lồ nhờ công việc làm ăn của mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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