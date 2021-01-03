Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp vét cạn túi thần tài, phất lên đổi đời, lắm của nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 03/01/2021 13:38

Nhờ được cát tinh nâng đỡ nên 4 con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc dư dôi, hầu bao rủng rỉnh, đời sang trang mới rực rỡ huy hoàng.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phúc lộc song toàn nên 4 con giáp may mắn này sẽ có tuần mới đỏ chót như son, muốn khổ cũng không được. 

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Không chỉ tuần mới, từ đây đến hết tháng 1/2021 Ngọ sẽ phất lên đổi đời, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, không ngừng nỗ lực vươn lên nên càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Ngọ càng đắc tài đắc lộc.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 7 ngày tới con giáp giàu có này sẽ tài lộc vượng phát, sung túc đủ đầy. Không chỉ tuần mới, từ đây đến hết tháng 1/2021 Ngọ sẽ phất lên đổi đời, tiền nhiều vô kể. 

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Con giáp giàu sang này sẽ có két chật cứng tiền, cuối năm nằm duỗi mà ăn, hút cạn lộc trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Hợi làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. Lợi nhuận từ việc làm ăn sẽ giúp Hợi có bạc tỷ trong chớp mắt, để dành được khoản tiền cực lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Vậy nên, chỉ cần chớp lấy thời cơ con giáp giàu sang này sẽ có két chật cứng tiền, cuối năm nằm duỗi mà ăn, hút cạn lộc trời. 

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Tý sẽ ăn Tết âm lịch cực to, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhờ có sao Thái Dương hộ mệnh nên dù bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường Tý vẫn dễ dàng vượt qua mọi kiếp nạn, biến nguy thành an. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai trong 7 ngày tới Tý sẽ có cơ hội phát tài, đếm tiền sái tay.

Tân Sửu 2021 phú quý phát tài, cứ thế mà giàu nên Tý sẽ ăn Tết âm lịch cực to, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

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Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, Dần chính là con giáp may mắn nhất nên chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, ngoan cường, không sợ khổ cực nên Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên Dần vô tình trở thành mục tiêu công kích của những kẻ ghen ăn tức ở.

May mắn thay, nhờ tinh thần cảnh giác, đa nghi nên Dần chưa bao giờ sập bẫy của tiểu nhân. Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, Dần chính là con giáp may mắn nhất nên chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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