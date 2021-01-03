Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (4/1 - 10/1/2021): Hợi nhà xe chờ sẵn, Sửu tình tiền đỏ chót như son, Mùi, Tuất hung vận đeo bám

Tâm linh - Tử vi 03/01/2021 00:34

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 4/1 đến 10/1/2021 bản mệnh sẽ đoán biết trước vận số của mình trong 7 ngày tới, cực chính xác.

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo những thay đổi trong tuần từ ngày 4/1 – 10/1/2021 sẽ giúp bạn chủ động hơn trong mọi việc. 

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Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng phát tài, chuẩn bị túi tiền rủng rỉnh để sắm Tết Tân Sửu 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Tý

Có sao Thái Dương chiếu mệnh nên dù gặp phải khá nhiều thăng trầm trong công việc nhưng Tý vẫn tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng phát tài, chuẩn bị túi tiền rủng rỉnh để sắm Tết Tân Sửu 2021.

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Sửu

Công việc làm ăn suôn sẻ, thu nhập tăng theo cấp số nhân nên Sửu dù làm thuê hay làm chủ cũng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ. Không chỉ tài vận, tình duyên của Sửu cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ấm êm bên người mình yêu thương.

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Dần

Tuần mới của con giáp giàu có này sẽ không có biến động, thế nên Dần chỉ việc an nhàn hưởng lộc, sống hết mình với đam mê. Bước sang tuần mới Dần sẽ càng thêm vượng lộc vượng tài, thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng hờn. 

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Hãy giữ sự tỉnh táo, đừng xao nhãng trong công việc kẻo Mão sẽ tự làm khổ mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Mão

Xem tử vi tuần mới cho thấy, Mão đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào công việc, cũng đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai kẻo bị bán đứng trong chớp mắt. Hãy giữ sự tỉnh táo, đừng xao nhãng trong công việc kẻo Mão sẽ tự làm khổ mình với những sai lầm đáng tiếc trong sự nghiệp.

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Thìn

Những hiểu lầm ập xuống tới tấp sẽ khiến chuyện tình cảm của Thìn trục trặc. Nếu không sớm giải quyết ổn thỏa Thìn sẽ đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi trong chính cuộc tình của mình. Tài lộc sa sút, thu nhập giảm mạnh cũng chính là nguyên do khiến Thìn đánh mất niềm tin vào bản thân.

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Tỵ

Vận trình hung cát đan xen nên Tỵ cần phải cẩn trọng trong tử vi tuần mới. Chỉ cần phạm phải sai lầm nhỏ Tỵ sẽ phải trả giá đắt. Trong chuyện tình cảm, Tỵ đừng vì cả tin mà trao hết tin yêu kẻo bị lừa dối không thương tiếc. 

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Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước gian truân con giáp may mắn này sẽ càng thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Ngọ

Tài lộc vượng phát, của nả ập xuống đầu nên Ngọ sẽ có tuần mới ấm êm viên mãn, phất lên đổi đời. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước gian truân con giáp may mắn này sẽ càng thêm phúc thêm phần, kiếm được bộn tiền.

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Mùi

Hung vận quá lớn sẽ lấn át hết cát vận, khiến tài lộc của Mùi tuột dốc không phanh. Thế nên, Mùi đừng tiêu xài hoang phí, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo rước họa vào người, khốn khổ cùng cực.

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Thân

Cát khí lan tràn, thần tài báo mộng nên Thân sẽ lắm của nhiều tiền, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, không sợ khổ cực con giáp bản lĩnh này ắt sẽ hút cạn lộc trời, giàu sang vô đối. 

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Không chỉ thu nhập giảm, Dậu còn đứng trước nguy cơ tình cảm rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Dậu

Hung tinh nhập mệnh, xui xẻo đeo bám nên dù cố gắng đến mấy Dậu cũng chẳng thể tránh tai họa ập xuống đầu. Không chỉ thu nhập giảm, Dậu còn đứng trước nguy cơ tình cảm rạn nứt, dù yêu đến mấy cũng không thể vượt qua ải người thứ ba.

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Tuất

Bị sao Kiếp Tài án ngữ nên Tuất sẽ hao tài tốn của, nỗ lực đến mấy cũng lâm vào cảnh trắng tay. Thế nên, tốt nhất Tuất đừng rút ví vào bất cứ khoản đầu tư nào kẻo thua lỗ trong chớp mắt, mất tất cả chỉ sau một đêm.

Tử vi tuần mới từ (4/1 - 10/1/2021) của Hợi

Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần phú quý vây quanh, cuối tuần thần tài dúi tiền vào tay nên con giáp may mắn này sẽ mặc sức tiêu pha. Nhà đẹp xe sang, két chật cứng tiền là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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