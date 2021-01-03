Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, 3 con giáp phú quý không ai sánh bằng, viên mãn nhất năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 03/01/2021 07:58

Dưới đây chính là những con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021, không chỉ phú quý phát tài mà còn hạnh phúc ấm êm, tình duyên như ý.

Tiền ùa vào túi, có của ăn của để chất đống nên top con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này sẽ giàu sụ, muốn khổ cũng không được. 

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Đầu năm may mắn, giữa năm thịnh vượng, cuối năm phát tài chính là tương lai Tý nắm chắc trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu top con giáp giàu có nhất năm mới 2021 nên Tý chẳng cần nhọc công vẫn kiếm được bộn tiền, Chẳng những thăng quan tiến chức, thu nhập tăng theo cấp số nhân, lợi nhuận từ nghề tay trái cũng sẽ giúp hầu bao của Tý rủng rỉnh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những trăng trầm con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim với mưa tài lộc ập xuống đầu. Đầu năm may mắn, giữa năm thịnh vượng, cuối năm phát tài chính là tương lai Tý nắm chắc trong tầm tay. 

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Thìn nhanh chóng tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp. Trước ngưỡng 30 Thìn ắt tự làm đại gia, giàu sang chạm nóc.

Trong năm Tân Sửu 2021 Thìn sẽ làm ăn khấm khá, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. Đặc biệt, vận đào hoa đỏ chót như son sẽ giúp Thìn nhanh chóng tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ngất ngây. 

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Song hỷ lâm môn, phát tài phát lộc, vươn lên làm đại gia nên không chỉ năm nay mà trong ba năm tới Hợi sẽ vét cạn túi thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là con giáp có số hưởng, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ nên năm 2021 sẽ đón Hợi với vô số cơ hội đổi đời. Dù hiện tại khó khăn, chật vật thì sớm muộn Hợi cũng sẽ rũ sạch vận đen, sở hữu cuộc sống sung túc, tiền tài dư dôi.

Song hỷ lâm môn, phát tài phát lộc, vươn lên làm đại gia nên không chỉ năm nay mà trong ba năm tới Hợi sẽ vét cạn túi thần tài, cứ thế mà phất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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