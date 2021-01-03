Đúng ngày mai, thứ Ba 5/1/2021: 4 con giáp tiền ùn ùn chui vào két, tha hồ nghênh tài đón lộc

Tâm linh - Tử vi 03/01/2021 05:37

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 5/1/2021 những con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc, đổi đời sau một đêm, muốn nghèo cũng khó.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống nên 4 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền nhiều vô kể. 

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Hợi sẽ có tiền ùa vào ví, vét cạn túi thần tài khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Được bề trên hết lòng chiếu cố nên Hợi sẽ đắc tài đắc lộc, tình tiền như ý khiến ai cũng hờn.

Sau những thăng trầm, bước sang tử vi ngày mới Hợi sẽ có tiền ùa vào ví, vét cạn túi thần tài khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

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 Làm chơi hưởng thật, lộc lá theo chân nên Mùi cứ thế mà phất, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Chỉ cần chớp lấy thời cơ sự nghiệp của con giáp giàu có này sẽ thăng tiến vùn vụt, muốn nghèo cũng khó.

Từ thứ Ba ngày 5/1 trở đi Mùi sẽ bước sang trang mới của đời mình. Làm chơi hưởng thật, lộc lá theo chân nên Mùi cứ thế mà phất, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. 

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Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào ví, tiêu mãi không hết chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận tài lộc đỏ chót như son nên người tuổi Tý sẽ bước lên đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Thu nhập tăng đột biến còn giúp Tý mua nhà sắm xe, ung dung hưởng phúc lộc trời cho.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào ví, tiêu mãi không hết chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này. 

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Thân ắt sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cả đời ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cát khí vây quanh, thần may mắn gõ cửa nên Thân sẽ có ngày mới cát tường, làm ăn suôn sẻ. Dù bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu dùng mưu hèn kế bẩn để vu vạ thì Thân vẫn bình an vô sự vượt qua mọi kiếp nạn.

Chỉ cần sống đàng hoàng, ngay thẳng con giáp may mắn này ắt sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cả đời ngập trong nhung lụa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được cát tinh nâng đỡ nên 4 con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc dư dôi, hầu bao rủng rỉnh, đời sang trang mới rực rỡ huy hoàng.

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