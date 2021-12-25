Sức khỏe 12 con giáp ngày 25/12/2021: Dần khả quan, Thìn buồn phiền nhiều

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 15:45

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 25/12/2021 cho thấy, chuẩn bị sang năm mới, ai cũng nên lo cho sức khỏe của mình tốt hơn để năm sau có sức khỏe làm đại sự.

Tuổi Tý

Ngày Thủy vượng cho thấy có nhiều tác nhân có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh cũng như người thân trong gia đình. Do đó, trước khi đi ra ngoài nhớ xem dự báo thời tiết để chuẩn bị đồ đạc một cách cẩn thận nhé.

Tuổi Sửu

Sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút rõ rệt, không hề tốt cho người đang ốm bệnh. Do đó, trong ngày này, nếu không có việc gì quan trọng thì nên ưu tiên nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hạn chế những việc gây thêm sự lo lắng, muộn phiền cho mình bạn nhé.

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Sức khỏe của bản mệnh hôm nay khá khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay khá khả quan, một số người bệnh đã tìm được bác sĩ có tâm giúp đỡ. Hôm nay bạn nhiệt tình tham gia các hoạt động khi bạn luôn có cảm giác mình thật sung sức.

Tuổi Mão

Bản thân lo nghĩ, buồn phiền, nằm lâu, ít vận động làm cho khí huyết kém lưu thông gây ứ trệ sinh táo bón. Làm việc lao lực chức năng truyền đạo của đại tràng giảm sút, huyết hư tân dịch kém không tư nhuận đại trường gây tiêu khó phân khô cứng.

Tuổi Thìn

Bản thân lo nghĩ, buồn phiền, nằm lâu, ít vận động làm cho khí huyết kém lưu thông gây ứ trệ sinh táo bón. Làm việc lao lực chức năng truyền đạo của đại tràng giảm sút, huyết hư tân dịch kém không tư nhuận đại trường gây tiêu khó phân khô cứng.

Tuổi Tỵ

Có không ít những hiểu lầm phổ biến về sức khỏe tim mạch mà ngay cả những người hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe cũng có thể mắc phải. Theo bác sĩ, bệnh tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và các mảng bám dẫn đến tình trạng tắc động mạch có thể bắt đầu phát triển ngay từ khi bạn còn nhỏ.

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Ngoài những yếu tố di truyền, môi trường thì việc tuân thủ một lối sống khoa học, lành mạnh sẽ giúp phòng ngừa rủi ro nhiều bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngoài những yếu tố di truyền, môi trường thì việc tuân thủ một lối sống khoa học, lành mạnh sẽ giúp phòng ngừa rủi ro nhiều bệnh tật. Từ đó, tuổi thọ của nam giới sẽ được kéo dài. Nhiều người đàn ông thường quá bận rộn công việc nên họ chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối.

Tuổi Mùi

Ngày ngũ hành Thổ vượng, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Thời gian dài chỉ có công việc và mải mê kiếm tiền sẽ nhanh chóng bào mòn sức khỏe của bạn. Nên nhớ chỉ khi thể trạng được đảm bảo, bạn mới có thể yên tâm theo đuổi mục tiêu của cuộc đời mình.

Tuổi Thân

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 22 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dậu

Đừng chỉ chăm chăm vào công việc ngày hôm nay. Một số hoạt động bổ sung có thể giúp ích đáng kể cho tinh thần, thể chất của bạn. Vì thế hãy ra ngoài để cho mình được thư giãn một chút cho tâm hồn nhẹ nhõm hơn.

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Tử vi tuổi Hợi hôm nay thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý nhiều hơn đến hệ tỳ vị, giúp cân bằng lục phủ ngũ tạng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ăn nhiều hơn vào bữa sáng sẽ làm giảm sự thèm ăn, từ đó giúp bạn ăn ít hơn vào bữa trưa và bữa tối. Nhưng ngược lại, nếu ăn bữa tối quá nhiều chỉ khiến cơ thể tích tụ thêm mỡ thừa mà thôi.

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi hôm nay thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý nhiều hơn đến hệ tỳ vị, giúp cân bằng lục phủ ngũ tạng, bạn cần chú ý đến Môi. Những người có tỳ vị yếu, môi thường tái, không có màu hồng, rất khô, dễ bị lột da, nứt môi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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