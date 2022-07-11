Sau rằm tháng 6, 3 con giáp được 'sao Thiên Ưng chiếu mệnh' cứ “liều là ăn nhiều”, tiền tài tự tìm đến túi, đời cứ thế thăng hoa

Tuổi Thìn là những người từ khi sinh ra đã mang trong mình một trái tim lãng mạn và chứa đầy sự phiêu lưu. Rất khó để hiểu được tính cách bí ẩn của họ. Ngoài ra, với những người hoặc sự việc mà họ không quan tâm thì người tuổi Thìn tỏ ra vô cùng thờ ơ, lãnh đạm.

Chính vì toàn tâm toàn ý như vậy, nên cộng với một chút “máu liều”, người tuổi Thìn hoàn toàn có khả năng thành công lớn trên thương trường và trở nên giàu có hơn những người khác.

Thế nhưng, ngược lại, với những mục tiêu mà người tuổi Thìn thực sự khao khát thì họ lại trở thành những kẻ có nhiệt huyết sục sôi và sự tham vọng cháy bỏng mà hiếm con giáp nào theo kịp.

Sau rằm tháng 6, người tuổi Thìn được dự đoán là sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã vạch ra, và với một chút liều lĩnh, rất có thể họ sẽ ghi dấu ấn khó quên trong sự nghiệp, tạo dựng được một cơ ngơi và tài sản đồ sộ sau thời gian dài lên kế hoạch.

Sau tháng 6 âm tuổi Thìn tạo dựng được một cơ ngơi và tài sản đồ sộ sau thời gian dài lên kế hoạch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh năm Tý là những người thông minh, lanh lẹ hàng đầu trong số 12 con giáp. Với bản tính tiết kiệm và biết cách quản lý chi tiêu, càng ngày cuộc sống của người tuổi Tý càng khá lên và hiếm khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Nếu bạn nhận được một món quà giá trị từ người tuổi Tý thì hãy biết rằng, bạn rất được họ đánh giá cao, vì người tuổi Tý chẳng mấy khi mở ví một cách hào phóng nếu đó không phải là người họ thực sự yêu quý.

Người tuổi Tý không thích được tán dương hay công nhận một cách công khai. Tóm lại, họ không phải người háo danh và cũng không mong chờ những điều phù phiếm. Bản năng khôn ngoan luôn cho họ cảm nhận được khi nào thì có rắc rối xảy ra và tìm cách tháo gỡ.

Thế nên, theo các chuyên gia phong thủy, Sau rằm tháng 6, một khi người tuổi Tý đã quyết định “liều một phen” thì thường họ sẽ đạt được thành công rực rỡ, khiến người khác phải ngưỡng mộ và thầm ghen tị, vì không phải con giáp nào cũng nên “liều” và “liều” thành công.

Tuổi Mão

Nói chung, những người sinh năm Mão là những người hiền lành, trầm tính và lịch sự. Họ cũng là những người kiên nhẫn, thông minh và quyến rũ.

Tính trách nhiệm cao và sự chú tâm đến từng chi tiết của họ cũng thường dẫn tới những thành công vang dội trong sự nghiệp mà những người khác không có được.

Không dễ thích người khác, nhưng một khi đã đặt tình cảm vào ai thì họ sẽ rất chung thủy và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Là những người có trái tim ấm áp, nồng hậu, vì thế tuổi Mão được cho là những người không quá tham vọng nhưng lại được thượng đế chú ý tới và khoản đãi, không chủ ý đi tìm sự giàu có nhưng lại hay được thần tài ghé thăm bất ngờ.

Sau rằm tháng 6, theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Mão có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.