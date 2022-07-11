Sau rằm tháng 6, 3 con giáp được 'sao Thiên Ưng chiếu mệnh' cứ “liều là ăn nhiều”, tiền tài tự tìm đến túi, đời cứ thế thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 11/07/2022 12:43

3 con giáp này sẽ hút tài hút lộc của cả thiên hạ về mình, chẳng mấy ai sánh được.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người từ khi sinh ra đã mang trong mình một trái tim lãng mạn và chứa đầy sự phiêu lưu. Rất khó để hiểu được tính cách bí ẩn của họ. Ngoài ra, với những người hoặc sự việc mà họ không quan tâm thì người tuổi Thìn tỏ ra vô cùng thờ ơ, lãnh đạm.

Thế nhưng, ngược lại, với những mục tiêu mà người tuổi Thìn thực sự khao khát thì họ lại trở thành những kẻ có nhiệt huyết sục sôi và sự tham vọng cháy bỏng mà hiếm con giáp nào theo kịp.

Chính vì toàn tâm toàn ý như vậy, nên cộng với một chút “máu liều”, người tuổi Thìn hoàn toàn có khả năng thành công lớn trên thương trường và trở nên giàu có hơn những người khác.

Sau rằm tháng 6, người tuổi Thìn được dự đoán là sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã vạch ra, và với một chút liều lĩnh, rất có thể họ sẽ ghi dấu ấn khó quên trong sự nghiệp, tạo dựng được một cơ ngơi và tài sản đồ sộ sau thời gian dài lên kế hoạch.

Sau rằm tháng 6, 3 con giáp được 'sao Thiên Ưng chiếu mệnh' cứ “liều là ăn nhiều”, tiền tài tự tìm đến túi, đời cứ thế thăng hoa - Ảnh 1
Sau tháng 6 âm tuổi Thìn tạo dựng được một cơ ngơi và tài sản đồ sộ sau thời gian dài lên kế hoạch. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh năm Tý là những người thông minh, lanh lẹ hàng đầu trong số 12 con giáp. Với bản tính tiết kiệm và biết cách quản lý chi tiêu, càng ngày cuộc sống của người tuổi Tý càng khá lên và hiếm khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Nếu bạn nhận được một món quà giá trị từ người tuổi Tý thì hãy biết rằng, bạn rất được họ đánh giá cao, vì người tuổi Tý chẳng mấy khi mở ví một cách hào phóng nếu đó không phải là người họ thực sự yêu quý.

Người tuổi Tý không thích được tán dương hay công nhận một cách công khai. Tóm lại, họ không phải người háo danh và cũng không mong chờ những điều phù phiếm. Bản năng khôn ngoan luôn cho họ cảm nhận được khi nào thì có rắc rối xảy ra và tìm cách tháo gỡ.

Thế nên, theo các chuyên gia phong thủy, Sau rằm tháng 6, một khi người tuổi Tý đã quyết định “liều một phen” thì thường họ sẽ đạt được thành công rực rỡ, khiến người khác phải ngưỡng mộ và thầm ghen tị, vì không phải con giáp nào cũng nên “liều” và “liều” thành công.

Tuổi Mão

Nói chung, những người sinh năm Mão là những người hiền lành, trầm tính và lịch sự. Họ cũng là những người kiên nhẫn, thông minh và quyến rũ.

Tính trách nhiệm cao và sự chú tâm đến từng chi tiết của họ cũng thường dẫn tới những thành công vang dội trong sự nghiệp mà những người khác không có được.

Không dễ thích người khác, nhưng một khi đã đặt tình cảm vào ai thì họ sẽ rất chung thủy và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Là những người có trái tim ấm áp, nồng hậu, vì thế tuổi Mão được cho là những người không quá tham vọng nhưng lại được thượng đế chú ý tới và khoản đãi, không chủ ý đi tìm sự giàu có nhưng lại hay được thần tài ghé thăm bất ngờ.

Sau rằm tháng 6, theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Mão có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước vào tháng 8/2022, top 3 con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, chẳng cần cực nhọc làm việc thì tiền cũng ùn ùn chui vào túi, cứ vơi lại đầy

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước vào tháng 8/2022, top 3 con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, chẳng cần cực nhọc làm việc thì tiền cũng ùn ùn chui vào túi, cứ vơi lại đầy

Bước sang tháng 8 cuộc sống của 3 con giáp này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Những khó khăn trước mắt sẽ tìm được cách giải quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thìn tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 48 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng